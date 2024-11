Aquash-Story ab 26. November bei Hulu

International

In der Serie wird die Geschichte der Mi'kmaq-Aktivistin aus Nova Scotia beleuchtet.

Die neue True-Crime-Doku-Serieüber den Mord an Annie Mae Aquash beleuchtet die Geschichte der Mi'kmaq-Aktivistin aus Nova Scotia, die in den 1970er Jahren für die Rechte indigener Völker in Nordamerika kämpfte. Aquash war Mitglied der American Indian Movement (AIM), einer Protestbewegung, die gegen die Diskriminierung und Unterdrückung der indigenen Bevölkerung in den USA vorging. Sie setzte sich leidenschaftlich für kulturelle Rechte und soziale Gerechtigkeit ein und wurde besonders während der Besetzung von Wounded Knee bekannt, bei der sie ihren Widerstand auch gegenüber mächtigen AIM-Führern wie Dennis Banks zeigte.Annie Mae Aquash geriet zunehmend ins Visier sowohl von staatlichen Stellen als auch von AIM-Anhängern, als sie Informationen über mögliche interne Konflikte und Korruption innerhalb der Organisation preisgab. Verdächtigt, eine Informantin des FBI zu sein, wurde sie 1975 entführt, brutal misshandelt und schließlich auf der Pine Ridge Reservation in South Dakota ermordet. Ihr Tod blieb fast drei Jahrzehnte lang ungeklärt, bis neue Ermittlungen und Aussagen von Beteiligten Licht in das tragische Schicksal der mutigen Aktivistin brachten.Die Serie stellt Aquashs Geschichte in den Kontext des anhaltenden Kampfes indigener Frauen gegen Unterdrückung und Gewalt, der bis heute fortbesteht. Ihr Vermächtnis und der Einfluss, den sie auf ihre Töchter und nachfolgende Generationen hatte, stehen im Mittelpunkt der Doku, die ab dem 26. November auf Hulu verfügbar ist und eine Geschichte von Mut, Verrat und unermüdlichem Widerstand erzählt.