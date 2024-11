Bei «München Mord» kommt die indische Methode

TV-News

In der Nacht strahlt das ZDF einen neuen Doku-Zweiteiler aus.

Bernadette Heerwagen und Marcus Mittermeier sind wieder Angelika Flierl und Harald Neuhauser und ermitteln in. Die Folge „Die indische Methode“ stammt von Marcus Mittermeier, die Regie übernahm Matthias Kiefersauer. Zangel weist seine Kommissare Flierl, Schaller und Neuhauser an, einen Mord in einem Elite-Internat diskret zu ermitteln. Die Tochter des Staatssekretärs Bilfinger ist hier Schülerin. Dummerweise hatte ausgerechnet Caro Bilfinger mit der ermordeten Kim ständig Streit. Kim und ihre Freundin Lydia stammen aus einfachen Verhältnissen und wurden aufgrund ihrer Begabung in das Elite-Internat für Mädchen aufgenommen. Caro war neidisch und mobbte.Kim war nicht nur die begabteste Volleyballerin, ihr wird außerdem eine Affäre mit dem Sportlehrer Dr. Roth nachgesagt. Angeblich wollte Kim mit Dr. Roth auswandern. Passt dazu das viele Geld, das die Kommissare in Kims Zimmer finden? Von ihrer alleinerziehenden Mutter kann es nicht stammen. Und welche Rolle spielt der Hausmeister Küsbert in dem Mordfall?Zwischen 00.25 und 01.55 Uhr läuft der Zweiteilervon der «sportstudio reportage». Zwei weitere Teile folgen in der Nacht zum Montag. Moritz und Franz Wagner - zwei Berliner Jungs sind Stars in der NBA, der besten Basketball-Liga der Welt. "Brüder" – Franz und Moritz Wagner bereiten sich in Kalifornien auf die Weltmeisterschaft 2023 in Asien vor. Sie arbeiten hart und detailversessen – aber hinter den Kulissen laufen nervenaufreibende Vertragsverhandlungen. Das Turnier beginnt mit einem Sieg – und einer Verletzung. War all die Arbeit umsonst?