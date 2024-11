Die Streaming-Karriere von Rumathra

YouTuber

Wieland Welte, besser bekannt als Rumathra, ist ein prominenter deutscher YouTuber und Twitch-Streamer, der in der Gaming- und Streaming-Community beliebt ist.

Rumathra interessierte sich schon früh für Videospiele. Er verbrachte viele Stunden vor dem Bildschirm und spielte Spiele wie „World of Warcraft“ und „League of Legends“. Er wurde am 15. März 1996 geboren und lebt derzeit in Bonn, wo er regelmäßig Live-Streams auf Twitch veranstaltet. Neben seiner Karriere als Streamer studierte er Luft- und Raumfahrttechnik. 2020 schloss er sein Bachelorstudium ab. Danach begann er sein Masterstudium, welches er nach 1,5 Jahren abbrach, da er auf Twitch sehr erfolgreich war.Ein entscheidender Moment in seiner Karriere war seine Teilnahme an der „Craft Attack 6“, die 2019 stattfand. Dabei handelt es sich um eines der größten Minecraft-Projekte unter deutschen Streamern. Im Jahr 2020 konnte er seine Reichweite durch Videos mit größeren Streamern wie Trymacs oder rewinside, die ebenfalls an der Craft Attack teilnahmen, deutlich steigern. Er hat mehr als 200.000 Abonnenten auf seinem YouTube-Kanal und lädt regelmäßig Clips aus seinen Streams hoch. Anfang 2021 brach er seinen Zuschauerrekord von mehr als 18.000 Zuschauern, indem er unter anderem alte Pokemon-Karten öffnete.Am Anfang streamte er nur „Minecraft“, was zu dieser Zeit ein großer Erfolg war, aber er merkte, dass er eine größere Auswahl an Inhalten auf seinem Kanal anbieten musste, um weiterhin erfolgreich zu sein. Also begann er, andere Spiele auszuprobieren, darunter „League of Legends“, „Among Us“ und „Valorant“. Heute erreicht er mit seinen Videos viele verschiedene Zielgruppen, da er sowohl Gaming- als auch Kochstreams veranstaltet. Er hat auch an «7 Vs Wild» teilgenommen. Durch die große Bandbreite an Inhalten auf seinem Kanal wird er immer beliebter.Aber es gab auch Hindernisse in seiner Karriere als Streamer. Eine davon war, die Balance zwischen seinem Privatleben und seinem Online-Auftritt zu finden. Denn als erfolgreicher Streamer steht man ständig im Rampenlicht, was zu Stress führen kann. Zum Beispiel, wenn man beim Einkaufen ständig angesprochen und um ein Foto oder Autogramm gebeten wird.Ein Markenzeichen von Rumathra ist sein Humor, der sich in seinen Videos und Streams widerspiegelt. Darüber hinaus ist Rumathra dafür bekannt, immer wieder Kooperationen mit anderen Streamern oder YouTubern einzugehen, was seine Reichweite erhöht. Insgesamt hat sich Wieland Welte als vielseitiger Content-Creator etabliert, dessen Humor und Kooperationsstreams ihm eine stetig wachsende Community bescheren. Seine Karriere ist ein inspirierendes Beispiel dafür, wie eine Leidenschaft zum Beruf wird.