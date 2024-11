DMAX macht neues Format mit «Grip»-Moderator Hamid

TV-News

Der Luxusauto-Experte Hamid Mossadegh reist für das neue Format «Hamid's Challenge – Supercars & Seitenstraßen» per Anhalter durch Europa, um Sammler und Automobilenthusiasten zu treffen.

Lamborghini Huracan, Ferrari 296 GTS Hybrid, Maserati MC 20, Jaguar XK 120, Pagani Utopia – wer auf wertvolle Autos wie diese steht, dürfte sich auf die neue DMAX-Sendung freuen, die der WBD-Sender für den kommenden März angekündigt hat. DMAX hat i&u TV mit der Produktion von acht 44-minütigen Folgen beauftragt, in den «Grip»-Moderator und Luxusauto-Experte Hamid Mossadegh im Mittelpunkt steht.Betitelt ist das Format als. Konkret geht es um einen Roadtrip von Hamburg nach Lissabon, den Mossadegh in nur 14 Tagen und ohne eigenes Auto zurücklegen will. Am Ziel angekommen will er dann beim Caramulo Motorfestival das erste Autorennen seines Lebens fahren. Auf seiner Reise trifft der Host auf exklusive Sammler und einzigartige Automobilenthusiasten, mit denen er ein Stück seiner Reise bestreiten will – in ihren Autos und im besten Fall für Hamid: selbst am Steuer dieser meisterhaften Traumwagen.Sein Roadtrip wirft Hamid zurück in seine Kindheit, lässt ihn exklusive Runden auf der alten Fiat-Teststrecke drehen und lockt mit einer atemberaubenden Stadtrundfahrt durch Monaco. Doch Hamids Reise birgt nicht nur spannende und emotionale Begegnungen mit ganz persönlichen Momenten, sondern auch unvorhersehbare Hürden: Kuhherden, die plötzlich die Straße blockieren, Nervenkitzel bei abenteuerlichen Bergfahrten und natürlich auch die ein oder andere ungeplante Panne.„Ohne DMAX hätte ich ein solches Abenteuer nie gewagt! Ich bin sehr froh, dass ich die Chance hatte, so eine Challenge in Angriff zu nehmen. Es war eines meiner aufregendsten Erlebnisse und hat mich oft an meine Grenzen gebracht“, sagt Hamid Mossadegh und führt aus: „Bei über 30 Grad war ich irgendwo in Europa, nichts war geplant und ich war immer mit der Unsicherheit konfrontiert, wie komme ich ans nächste Ziel? Ich war oft an dem Punkt zu sagen: Ich kann nicht mehr, ich breche jetzt ab und gebe auf. Aber ich hatte ein Ziel vor Augen.“