Netflix Filmproduzentin verlässt das Unternehmen

Niija Kuykendall wird im Dezember 2024 den letzten Arbeitstag haben.

Mit zahlreichen Spielfilmen erzielte Netflix im Jahr 2024 hohe Einschaltquoten. Eine der verantwortlichen Akteurinnen hinter den Kulissen war Niija Kuykendall, die im Oktober 2021 als Vizepräsidentin für Film zu Netflix kam. Dort leitete sie die neu gegründete Abteilung für mittelgroße Filme für Feiertage, religiöse Filme und Filme für junge Erwachsene. Im Dezember 2024 nahm Kuykendall ihren Hut.„Niijas kreative Beziehungen zu etablierten und aufstrebenden Filmemachern wie Tyler Perry, Denzel und Malcolm Washington sowie David Yates hatten einen großen Einfluss auf unsere Filmauswahl“, sagte Doug Belgrad, Vizepräsident für Film bei Netflix, in einer Erklärung. „Ich möchte ihr für ihre vielen Beiträge danken, darunter Filme wie «The Piano Lesson», «The Deliverance», «The Six Triple Eight», «Pain Hustlers» und «Mea Culpa».“Vor ihrem Engagement bei Netflix war Kuykendall mehr als 13 Jahre als Executive Vice President of Production bei Warner Bros. Pictures tätig und zählte zu den Produzenten von Spielfilmen wie «A Star is Born» «It» , «Magic Mike» und «Judas and the Black Messiah». Weitere Stationen seiner Karriere waren Viacom, Beacon Pictures und 20th Century Fox.