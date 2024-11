«Wir sind die Burnetts»: «Reimanns»-Ableger startet zeitgleich bei Joyn

TV-News

Am kommenden Sonntag startet der Spin-off von «Willkommen bei den Reimanns» über Manu und Konny Reimanns Tochter Janina Burnett bei Joyn. Eine Woche später läuft das Format auch bei Kabel Eins.

Am Sonntag holt Kabel Eins seine Auswanderer-Soapmit neuen Folgen zurück. Seit Konny und Manu Reimanns Wechsel von RTLZWEI zum Unterföhringer Sender ist es bereits die vierte Staffel. Und sie kommen nicht allein, denn wie Kabel Eins im Sommer angekündigt hatte, plant man auch einen Spin-off der Doku-Soap. Dieser folgt der Tochter Janina und hört auf den NamenDas Format startet zunächst auf Joyn , die Folgen sind dort ebenfalls ab dem 17. November also zeitgleich zur «Willkommen bei den Reimanns»-Rückkehr bei Kabel Eins zu sehen. Es wurden sechs Folgen produziert, die kostenlos abrufbar sind. Auch eine Verwertung im linearen Fernsehen wird es geben. Kabel Eins zeigt «Wir sind die Burnetts» ab dem 24. November immer sonntags um 12:15 Uhr.Janina Burnett lebt mit ihrer Familie in Portland, Oregon. Ein schickes Einfamilienhaus, ein gutverdienender Ehemann, zwei niedliche Kinder und der Hund. Ehemann Coleman hat von dem ruhigen Familienleben aber offenbar genug. Er hat seinen sicheren und gutbezahlten Job bei der Bank gekündigt und will seinen Lebenstraum verwirklichen: Berufspilot werden.