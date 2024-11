«Shetland» startet bei BritBox

US-Fernsehen

Die neunte Staffel wird bis 15. Januar 2025 wöchentlich ausgestrahlt.

Die 9. Staffel vonwird am 11. Dezember auf BritBox Premiere haben, die Episoden werden bis zum Finale am 15. Januar wöchentlich ausgestrahlt. In der neuen Staffel des gefeierten Krimidramas spielen Ashley Jensen und Alison O'Donnell erneut die Rollen der Detektivinnen Ruth Calder und Alison 'Tosh' McIntosh.Ein doppelter Fall vermisster Personen verwischt die Grenzen zwischen Privatem und Beruflichem, als Calder und Tosh in eine labyrinthische Ermittlung hineingezogen werden. Als Toshs Freundin Annie Bett vermisst wird, vermutet sie, dass etwas nicht stimmt. Ruth Calder, die inzwischen auf den Shetlandinseln lebt, hat keine Zeit, sich von ihrem eigenen lebensbedrohlichen Martyrium zu erholen, als sie sich gemeinsam mit Tosh auf die Suche nach Annie und ihrem kleinen Sohn Noah macht. Sie finden heraus, dass die Buchhalterin Annie sich von ihrem Ehemann Ian entfremdet hat und bei dem Muschelzüchter John Harris und seinen beiden Söhnen Patrick und Fergus untergekommen ist. Besorgniserregenderweise gibt es auch dort keine Spur von Annie.Calder folgt Toshs Instinkt und sucht nach Annie in dem Haus, das sie mit Ian teilte. Dort entdecken sie Professor Euan Rossi, der behauptet, vor vielen Jahren Annies Tutor an der Universität Oxford gewesen zu sein. Der Verdacht wird geweckt, als Tosh und Calder erfahren, dass Rossi den ganzen Weg nach Shetland gereist ist, nachdem Annie ihm in der Nacht ihres Verschwindens eine verzweifelte Sprachnachricht hinterlassen hatte. Calder wird das Gefühl nicht los, dass Rossi mehr ist, als man auf den ersten Blick sieht.Währenddessen vertieft sich Calder auf der Wache in einen anderen Fall, bei dem es um einen tödlichen Streit zwischen zwei Brüdern geht. Die Ermittlungen zu den vermissten Personen ziehen Tosh und Calder in ein Netz aus Lügen, und als eine blutüberströmte Leiche in einer abgelegenen Garage auftaucht, kann nichts das Team auf das vorbereiten, was vor ihm liegt.Calder wird gespielt von Ashley Jensen, Tosh von Alison O'Donnell, Annie Bett von Sarah MacGillivray, Noah Bett von Jacob Ferguson, Ian Bett von Robert Jack, John Harris von Vincent Regan, Patrick Harris von Ross Anderson, Fergus Harris von Macleod Stephen, Euan Rossi von Ian Hart. Außerdem mit Steven Robertson, Lewis Howden, Anne Kidd, Angus Miller, Steven Miller, Leeroy Boone, Conor McCarry, Eubha Akilade, Stuart Campbell, Nalini Chetty, Richard Thomson, Tibu Fortes, Andrew John Tait, Tara Lee, Jimmy Yuill, Lesley Hart und Gemma McElhinney.