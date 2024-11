«The Batman» feiert Free-TV-Premiere

TV-News

ProSieben hat sich den neuesten Batman-Film gesichert, in dem Robert Pattinson die Hauptrolle spielt.

Seit vier Wochen laufen bei ProSieben wieder Blockbuster-Filme, nachdem «Wer stiehlt mir die Show?» zu Ende gegangen war. Neue Folgen der Quizshow werden aktuell schon produziert ( Quotenmeter berichtete ). In den kommenden Wochen laufen aber weiterhin Filme (17. November: «Avengers: Endgame») sowie einmalig auch eine «The Masked Singer»-Ausgabe. Darüber hinaus hat ProSieben für den 1. Dezember eine Free-TV-Premiere angekündigt:Der Film von Matt Reeves aus dem Jahr 2022 ist mit Robert Pattinson in der titelgebenden Hauptrolle besetzt. Weitere Darsteller sind Zoë Kravitz als Selina Kyle aka Catwoman, Paul Dano als The Riddler, Jeffrey Wright als James Gordon, Colin Farrell als Oz aka The Penguin, John Turturro als Carmine Falcone, Andy Serkis als Bruce Waynes Butler Alfred Pennyworth, Peter Sarsgaard als Gil Colson und Jayme Lawson als Bella Reál.Im Anschluss an «The Batman» bleibt ProSieben in Gotham City, denn um 23:50 Uhr steht «Joker» ► auf dem Plan. Joaquin Phoenix spielt die Hauptrolle in der Origin-Story des Batman-Gegenspielers, von dem kürzlich ein zweiter Teil in die Kinos kam. Im ersten Teil von Todd Philips spielen neben Phoenix auch Robert De Niro, Zazie Beetz, Brett Cullen, Frances Conroy, Josh Pais, Brian Tyree Henry, Douglas Hodge und Dante Pereira-Olson.