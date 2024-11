Teddy macht erneut bei «Wer stiehlt mir die Show?» mit

TV-News

ProSieben hat das Ratepanel der neunten Staffel der Erfolgsshow verraten. Unter anderem ist Teddy Teclebrhan mit dabei, der in der zweiten Runde neben Bastian Pastewka und Shirin David quizzte.

Eine neue Staffel vonwird derzeit wieder in Berlin produziert. Das teilte der Sender ProSieben am Mittwochnachmittag mit und verriet gleichzeitig, wer Teil des Ratepanels sein wird. Schauspielerin Heike Makatsch und Musiker Rea Garvey wollen Moderator Joko Winterscheidt die Show stehlen.Außerdem versucht Comedian Teddy Teclebrhan erneut sein Glück, nachdem er bereits in der zweiten Staffel Teil des Ensembles gewesen war. Damals blieb ihm ein Sieg allerdings verwehrt, das Publikum durfte sich im Sommer an den Moderationen von Bastian Pastewka und Shirin David erfreuen. Außerdem quizzt eine Zuschauerin oder ein Zuschauer als unberechenbare Wildcard wie gewohnt um die Moderation.„Ein Panel bestehend aus Heike Makatsch, Teddy Teclebrhan und Rea Garvey erinnert mich ein bisschen an ein steppendes Pferd. Es ist edel und schön, weiß aber rein gar nichts zum Thema Geografie oder Systemtheorie“, so Joko Winterscheidt über die nunmehr neunte Staffel. Florida Entertainment produziert diesmal wieder mit großem Vorlauf. Die Ausstrahlung der sechs Folgen ist erst für Frühjahr 2025 geplant.Zuletzt kam die achte Staffel auf eine durchschnittliche Reichweite von 1,42 Millionen Zuseher. Im Vergleich zum Frühjahr verlor man rund 600.000 Zuschauer. Im Herbst 2023, als die Staffel im November und Dezember gesendet wurde, standen noch 2,11 Millionen zu Buche. Der Marktanteil nahm weiter rapide ab. 2023 wurden noch 8,4 Prozent ausgewiesen, im Frühjahr lag der Wert bei 7,8 Prozent, diesmal setzte es 6,2 Prozent. In der Zielgruppe brachte «WSMDS?» 1,04 Millionen Zuschauer zum Einschalten. Erstmals seit dem Wechsel auf den Sonntagabend reichte es nicht für mehr als 20 Prozent, der Staffelschnitt lag bei 19,4 Prozent. Die Quoten sind nach wie vor grandios, auch inhaltlich wusste die Sendung zu überzeugen. Der Reichweiten-Schwund des Senders geht aber auch nicht an seinem Aushängeschild vorüber.