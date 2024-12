«Squid Game»-Star macht bei «The Hole» mit

Kino-News

Hoyeon Jung wird an der Seite des «The White Lotus»-Darstellers mitwirken.

Die südkoreanische Schauspielerin Hoyeon Jung, bekannt aus «Squid Game» und «Disclaimer», hat sich dem neuen Projektan der Seite des «The White Lotus»-Darstellers Theo James angeschlossen. Christopher Chen hat das Drehbuch geschrieben, das auf dem Roman von Hye-young Pyun basiert. Regie führt Kim Jee-woon.Die Geschichte handelt von Owen (James), einem erfolgreichen Professor, der in Südkorea lebt und nach einem verheerenden Autounfall, bei dem seine Frau Sandy (Hoyeon) ums Leben kam, ans Bett gefesselt ist. Seine koreanische Schwiegermutter Yuna kümmert sich um ihn, doch als sie beginnt, die schreckliche Wahrheit über Owens und Sandys Ehe und über Owen selbst herauszufinden, ist seine Genesung gefährdet.Für Esmail Corp. produzieren Sam Esmail, Chad Hamilton und Nick Krishnamurthy zusammen mit Kimberly Steward und Alex Foster für K Period Media und Andy Sorgie für Paisan. Jay Choi und Kim Jee-woon produzieren zusammen mit Soon Ho Song. Soon Ho Song wird als Co-Produzent für Anthology Studios arbeiten. Das Projekt wird in Südkorea und den USA gedreht und soll Anfang 2025 beginnen. The Veteran ist derzeit der Verleiher.