Adventskalender-Wochen bei «Shopping Queen» geplant

TV-News

In den Sonderfolgen öffnen die Kandidatinnen täglich ein Türchen, hinter dem eine Überraschung wartet. VOX präsentiert zudem zahlreiche Weihnachtsfilme in der Primetime.

Um die Zeit vor dem Weihnachtsfest zu versüßen, hat der Absatzhandel von Adventskalendern in den vergangenen Jahren eine bemerkenswerte Entwicklung genommen. Nicht mehr nur Kinder werden mit kleinen Süßigkeiten bedient, auch Erwachsene dürfen täglich Türchen in allen Facetten öffnen. VOX schließt sich diesem Trend auch im Fernsehen an und hat für das Nachmittagsformatdrei Adventskalender-Wochen angekündigt. An Montag, 2. Dezember, dreht sich in dem von Guido Maria Kretschmer präsentierten Format alles um Adventskalender und Geschenke. Die Kandidatinnen öffnen Türchen mit Überraschungen.Diese können von einer besonderen Shoppingbegleitung, über 300 Euro mehr Budget bis hin zu einem It-Piece, das ins Outfit integriert werden muss, oder zu einem professionellen Umstyling reichen. Außerdem wird auch der Laufsteg passend zur Weihnachtszeit dekoriert. Die weihnachtlichen Folgen wurden in Nürnberg und Augsburg sowie in Berlin, wo Maja die erste Woche am 2. Dezember eröffnet, produziert. In der Hauptstadt lautet das Wochenmotto: „Süße Bescherung - Verführe deinen Liebsten in einem aufregenden Lingerie-Look!“In der Primetime setzt der Kölner Sender neben Weihnachtsspecials von «Die Höhle der Löwen» und «Kitchen Impossible» (Quotenmeter berichtete) auch auf Weihnachtsfilme. Ein Klassiker wartet mitam Donnerstag, 12. Dezember um 20:15 Uhr auf alle Filmfans. Zudem zeigt VOX(1, 2, 3),(1, 2),sowie das RTL+-Original