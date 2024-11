Zwei neue «Bamberg-Krimis» im Kasten

TV-News

Bis Antoine Monot und Cosima Henman in «Behringer und die Toten» auf die Bildschirme zurückkehren, dauert es noch bis Frühjahr 2025. Zunächst plant RTL mit Wiederholung von «Cobra 11».

„Bamberg ist eine wunderschöne Stadt mit einem ganz eigenen Charme“, sagte Antoine Monot zuletzt über die Dreharbeiten der RTL-Krimireihe «Behringer und die Toten – Ein Bamberg-Krimi» , für die er als Konrad Behringer zuletzt wieder vor der Kamera stand. In der oberfränkischen Bierstadt wurden zwei neue Filme gedreht, deren Arbeiten nun abgeschlossen wurden. An Behringers Seite arbeiten seine junge, energiegeladene Kollegin Ela Jenning (Cosima Henman) sowie Sebastian "Basti" Loncar (Jonas Laux), ein begnadeter Kriminaltechniker und gleichzeitig Behringers bester Freund.Basti ist zudem mit Behringers Schwester Anne (Jessica Ginkel) verheiratet – privates und dienstliches vermischt sich hier natürlich gerne. Streifenpolizist Oscar (Oskar Keymer) mischt ebenfalls wieder mit und bringt Elas Gefühle durcheinander. Wichtig in Behringers Welt ist außerdem seine ehemalige Kollegin Charly Behlke (Wanda Perdelwitz), die nach einem Schusswechsel im Rollstuhl sitzt, es sich aber nicht nehmen lässt, bei den Ermittlungen tatkräftig zu unterstützen. In weiteren Rollen werden Maria Ehrich, Louis Nitsche, Thomas Sarbacher, Max von Thun, Ilyes Raoul, Lina Hüesker, Adina Vetter und Philipp Danne zu sehen sein.Im ersten Fallwerden Kommissar Behringer und sein Team vor ein mysteriöses Rätsel gestellt. Der wohlhabende Sohn eines Bamberger Malzmoguls erschlägt auf seiner Geburtstagsfeier einen seiner besten Freunde – ohne ersichtliches Motiv. Auch der zweite Fallerweist sich für das Ermittler-Team als äußerst komplex: Der Vertrauenslehrer einer angesehenen Elite-Privatschule wird am Tag der offenen Tür direkt vor dem Gebäude überfahren. Schnell wird klar – es war Mord. Regie führte jeweils Alexander Costea. Das Drehbuch zu «Antoniusfeuer» schrieb Berit Walch, der nach einer Idee von Josh Broecker auch «Romeo» verfasste. «Behringer und die Toten» ist eine Produktion von Redseven Entertainment, als Produzenten fungieren Berit Walch und Jobst Benthues. Seitens RTL Deutschland liegt die redaktionelle Verantwortlichkeit bei Executive Producer Sylke Poensgen unter der Leitung von Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction RTL Deutschland.Die Ausstrahlung der beiden neuen 90-minütigen Filme ist für das Frühjahr 2025 auf dem Sendeplatz „Tödlicher Dienst-Tag“ geplant. Derzeit gehört der Slot der Reality-Show «Das Sommerhaus der Stars». Im Dezember kehren aber wieder Krimis zurück. Am 3. Dezember sind die beiden alten-Folgen „Stiller Schmerz“ und „Erbarmungslos“ geplant. Sie müssen sich mit der DFB-Pokal-Partie FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen im Gegenprogramm messen ( Quotenmeter berichtete ).