Zwei neue Coaches bei «The Voice Kids»

Außerdem kehrt Stefanie Kloß nach vier Jahren «The Voice Kids»-Pause auf den roten Drehstuhl zurück. Aus der 2024-Staffel bleibt nur Wincent Weiss übrig.

Noch bevor die aktuelle Staffel von «The Voice of Germany» läuft, wirft eine neue Runde des Ablegersihre Schatten voraus. Sat.1 hat nun bestätigt, wer in der 13. Staffel auf den roten Drehstühlen Platz nehmen werden. Wie in der Staffel im Frühjahr 2024 kehrt Wincent Weiss zur Castingshow zurück. Er wird jedoch der einziger der vier Team-Coaches sein, denn Lena Meyer-Landrut und Alvaro Soler sowie das Coaches-Duo Smudo und Michi Beck werden in der neuen Ausgabe nicht mehr mitwirken.Sat.1 hat stattdessen die bei Warner Music Group unter Vertrag stehende Musikerin Ayliva verpflichtet, die im Sommer mit ihrem Album „In Liebe“ die deutschen Album-Charts anführte. „«The Voice Kids» bietet den jüngsten Gesangstalenten schon zum 13. Mal die ganz große Bühne. Als Künstlerin weiß ich selbst, was so eine Chance für angehende Musikerinnern und Musiker bedeutet. Ich freue mich sehr darauf, meine Erfahrungen mit den neuen Talenten zu teilen und ihnen als Coach Tipps und Tricks mit auf den Weg zu geben. Meine Coach-Kollegen dürfen sich auf etwas gefasst machen – vielleicht bin ich beim Schuhe anziehen nicht die Schnellste aber mit Sicherheit beim Buzzern!“, so die Musikerin zu ihrem «The Voice Kids»-Debüt.Ebenfalls neu zum Format stößt Singer/Songwriter Clueso, der mit seinem Song „Für Immer Jetzt“ das deutsche Olympia-Team in Paris musikalisch unterstützt hat. Zu seiner Coaches-Aufgabe sagt Clueso: „In Staffel 10 von «TVOG» durfte ich schon als Gast-Coach das Team von Steff und Yvonne supporten. Jetzt bekomme ich meinen eigenen roten «Voice Kids»-Stuhl und setze all meine musikalischen Skills ein, um die besten Talente für mein Team zu gewinnen und schon beim ersten Versuch einen Durchmarsch mit ihnen hinzulegen! ‚TeamClueso wird abräumen!“Das Coaches-Feld komplettiert Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß, die zuletzt in der neunten Staffel (2021) zum Ensemble gehörte. 2022 war sie letztmals auch bei «The Voice of Germany» als Jurorin dabei. Beim Kids-Ableger ist es ihr dritter Auftritt. „Zwei Siege in drei Staffeln - das wär' doch nice“, so die Sängerin. „Ich kann's kaum erwarten, wieder auf dem roten Stuhl zu sitzen, für wunderbare junge Stimmen auf den Buzzer zu hauen und sie bei ihren ersten Schritten in der Musikwelt zu begleiten - wie bei Egon Werler, meinem Talent aus der 9. Staffel, den wir nach seinem Sieg auf unsere Silbermond Open-Air-Tour mitgenommen haben. Mittlerweile geht Egon mit seinen eigenen Songs auf Tour. Einfach krass!“Moderiert wird «The Voice Kids» von Melissa Khalaj und Thore Schölermann. Produzent ist Bildergarten Entertainment. Die Aufzeichnungen der 13. Staffel "The Voice Kids" starten in wenigen Tagen. Los geht die Aufzeichnung der Blind Auditions am 17. November.