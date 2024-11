Zum Mauerfall: «Riverboat» läuft in zahlreichen dritten Programmen

TV-News

Anlässlich des Mauerfalls überträgt nicht nur das MDR-Fernsehen die traditionsreiche Talkshow. Auch WDR, NDR, SWR, HR, SR und Radio Bremen übernehmen die Sendung.

Im Rahmen der jüngsten Programmreform haben die ARD-Landesrundfunkanstalten vereinbart, ihre Zusammenarbeit zu intensivieren und den Austausch von Programminhalten zu fördern. An ausgewählten Terminen wird über das Jahr verteilt jeweils eine regionale Talkshow zeitgleich auch in anderen dritten Programmen zu sehen sein. Anlässlich des 35. Jahrestags des Mauerfalls wird die MDR-Talkshowam 8. November um 22:00 Uhr nicht nur im MDR-Fernsehen zu sehen sein.Auch WDR HR , SR und Radio Bremen werden die von Kim Fisher und Matze Knop moderierte Talkshow ausstrahlen. Am Vorabend des 35. Jubiläums der magischen Nacht des Mauerfalls blicken die Fisher und Knop mit prominenten Gästen aus Ost und West nicht nur zurück auf diese Glücks-Nacht in der deutschen Geschichte, sondern reden darüber, was die Menschen heute zusammenhält. In dieser Ausgabe sind unter anderem Eiskunstlauf-Ikone Katarina Witt, der Musiker Peter Maffay und Rad-Legende Jan Ulrich mit von der Partie.Darüber hinaus sind Schauspielerin Janina Hartwig, der ehemalige CSU-Politiker Theo Waigel, Ex-Box-Profi Axel Schulz und RTL-Moderatorin Frauke Ludowig in Leipzig zu Gast.