Drei Neue beim «Wort zum Sonntag»

TV-News

Ab November erweitern Magdalena Kiess, Johanna Vering und Conrad Krannich das Team der ARD-Sendung. Drei bisherige Sprecherinnen verlassen die zweitälteste Sendung im deutschen Fernsehen.

Ab November 2024 hat «Das Wort zum Sonntag» drei neu Sprecher, welche frischen Wind in die traditionsreiche Sendung bringen, die in diesem Jahr ihr 70-jähriges Bestehen feiert. Die katholische Theologin Magdalena Kiess eröffnet die Reihe am 16. November 2024. Die aus Oberbayern stammende Pastoralreferentin im Erzbistum Berlin verbindet Theologie mit Psychologie, Politik und Sport und möchte aufzeigen, wie das Leben gelingen kann.Am 14. Dezember 2024 folgt Johanna Vering. Die Theologin, die in Langenberg auf einem Hof lebt und Mutter von drei Kindern ist, hat sich das Ziel gesetzt, die Botschaft des Glaubens verständlich zu vermitteln. Conrad Krannich, ein evangelischer Theologe, wird am 4. Januar 2025 sein Debüt geben. Der Studentenseelsorger in Halle hört aufmerksam zu und möchte Geschichten teilen, die Menschen helfen, Gott und einander näherzukommen.Die neuen Sprecherinnen und Sprecher ergänzen das von katholischer und evangelischer Seite paritätisch besetzte achtköpfige "Das Wort zum Sonntag"-Team, das sie nun gemeinsam mit Wolfgang Beck (NDR), Annette Behnken (NDR), Alexander Höner (rbb), Anke Prumbaum (WDR) sowie Benedikt Welter (SR) bilden. Drei bisherige Sprecherinnen verlassen das Team: Stefanie Schardien (BR) spricht ihr letztes «Wort zum Sonntag» am 30. November 2024 und Lissy Eichert (rbb) verabschiedet sich am 21. Dezember 2024. Julia Enxing (MDR) hatte ihren letzten Auftritt bereits am 3. Februar 2024.