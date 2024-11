«La Liberación» startet am 17. Januar

International

Die neue mexikanische Fernsehserie feierte erst kürzlich Premiere.

La hoguera es un triunfo que se lleva con orgullo. #LaLiberación, 17 de enero solo en Amazon Prime. pic.twitter.com/tmlevtzt9B — PrimeVideoMX (@PrimeVideoMX) November 4, 2024

Prime Video hat das Premiere-Datum fürbekannt gegeben, eine einzigartige Serie, die von der renommierten Filmemacherin Alejandra Márquez Abella - bekannt für Filme wie «El Norte Sobre el Vacío» und «A Millones de Kilómetros» - konzipiert und inszeniert wurde und am 17. Januar auf Prime Video Premiere feiern wird.«La Liberación» ist ein mutiges Zeugnis der visionären Regisseurin Alejandra Márquez Abella, die mit Ilse Salas, Cassandra Ciangherotti, Johanna Murillo, Dolores Heredia, Ofelia Medina und Diego Boneta eine herausragende Besetzung vorweisen kann. Die aus sieben Episoden bestehende Serie, die ab der Premiere verfügbar sein wird, erzählt die Geschichte dreier Frauen, die sich zusammenschließen, um zu verhindern, dass Anschuldigungen wegen sexueller Belästigung gegen einen bekannten Filmregisseur öffentlich werden. Diese kontroverse Mission führt sie an die Türen einer Gruppe, die sie auf eine fantastische Reise in ihr Inneres schickt: in ein mittelalterliches Dorf, in dem ihre patriarchalischen Wunden zum Vorschein kommen.Mit schwarzem Humor und fantastischen Elementen erzählt «La Liberación» von mutigen Frauen, die ihren Platz und ihre Stimme in einer sich ständig verändernden Welt suchen. «La Liberación» wird von Alejandra Márquez Abella, Dariela Ludlow und Gabriel Nuncio inszeniert. Das Drehbuch wurde von Márquez Abella, Jimena Montemayor Loyo, Arantxa Luna, Manuel Alcalá und Aura García-Junco geschrieben. Produziert von Isaac Lee, Arturo Sampson und Jan Suter von Exile; ausführende Produzenten Alejandra Márquez Abella, Ilse Salas, Cassandra Ciangherotti und Johanna Murillo; in Zusammenarbeit mit Prime Video und Fifth Season.