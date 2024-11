Netflix bringt Avicii-Dokumentation

International

Der neue Spielfilm soll an Silvester beim Streamingdienst erscheinen.

AVICII - I'M TIM explores the life and legacy of Tim Bergling, the renowned Swedish DJ and music producer also known as Avicii.



The documentary features never-before-seen footage and interviews, with Tim himself as the narrator. Coming 31 Dec. pic.twitter.com/YixYQtx4iP — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) November 4, 2024

Netflix hat angekündigt, den Dokumentarfilmam 31. Dezember 2024 weltweit zu veröffentlichen. Der Film gibt einen tiefen Einblick in das Leben und Schaffen von Tim Bergling, besser bekannt als Avicii. Neben bisher unveröffentlichtem Privatmaterial und Interviews erzählt Tim selbst, wie er zu einem der bekanntesten DJs der Welt wurde und welche Herausforderungen er dabei meistern musste.Die Dokumentation ermöglicht es den Fans, Avicii nicht nur als Künstler, sondern auch als Mensch kennenzulernen. Freunde, Familienmitglieder und Weggefährten erinnern sich an den talentierten und sensiblen Jungen hinter dem Künstlernamen. So entsteht ein vielschichtiges Bild von Berglings Leben und seinen inneren Kämpfen. Henrik Burman führte Regie, Björn Tjärnberg produzierte.Mit Hilfe von Heimvideos wird sein Weg von der Entbindungsstation in Stockholm im Jahr 1989 bis zu seinem tragischen Ende im Oman im Jahr 2018 gezeigt. In diesem Film ist Tim selbst der Erzähler und teilt sein Innerstes auf eine Art und Weise, wie wir es noch nie zuvor gehört haben. Außerdem zeigt Netflix Avicii - My Last Show", eine Aufzeichnung seiner letzten Show im Ushuaïa auf Ibiza. So haben die Zuschauer die Möglichkeit, Aviciis letztes Konzert noch einmal zu erleben und die unvergessliche Energie seines letzten Auftritts zu spüren.