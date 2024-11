«Zugzwang»: Drehstart für neuen Münchner «Tatort»

TV-News

Im ihrem 98. Fall ermitteln die Kommissare Leitmayr und Batic während eines Schachturniers in den Alpen einen Mordfall, der von Intrigen und Geheimnissen geprägt ist.

Am 28. Oktober 2024 erfolgte der Drehstart für den 98. Fall des Münchner-Duos Ivo Batic und Franz Leitmayr, die von Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl verkörpert werden. Der 90-Minüter trägt den Arbeitstitel «Zugzwang». Unter der Regie von Nina Vukovic wird das Drehbuch von Robert Löhr in einem luxuriösen Hotel in den Alpen umgesetzt. Im Mittelpunkt steht ein Mordfall, der während eines internationalen Schachturniers geschieht.Die Kommissare Leitmayr und Batic sowie Kalli Hammermann (Ferdinand Hofer) müssen hinter den Kulissen ermitteln, während die besten Schachspieler der Welt, darunter die geniale und provokante „Königin“ Natalie Laurent (Roxane Duran), um den Titel kämpfen. Als Laurents Sekundantin vom Dach des Nobel-Resorts stürzt, beginnen die Ermittler, die Hintergründe des mysteriösen Todesfalls zu beleuchten.Die Produktion von Bavaria Fiction, unter der Leitung von Produzent Ronald Mühlfellner, dauert noch bis zum 27. November. Gedreht wird in München und Umgebung. Die Ausstrahlung im Ersten ist für 2025 geplant.