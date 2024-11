MagentaTV übernimmt Federführung des Deutschen Fernsehpreis 2025

TV-News

Der Deutsche Fernsehpreis 2025 wird im kommenden Jahr am 9. und 10. September vergeben, das gab die Deutsche Fernsehpreis GmbH am Dienstag bekannt. Damit bleibt es auch 2025 dabei, dass die die Preisträger in den kreativen Gewerken im Rahmen der „Nacht der Kreativen“ ausgezeichnet werden und die große Gala einen Tag später über die Bühne geht. Turnusgemäß wechselt die Federführung am 1. Januar 2025 von der ARD zu MagentaTV.Der Beobachtungszeitraum für die Auszeichnungen reicht vom 1. Juli 2024 bis 30. Juni 2025. Über Nominierungen und Preise entscheidet eine unabhängige Fachjury unter dem Vorsitz des Produzenten Wolf Bauer. Vergeben wird der Preis in den Bereichen Fiktion, Unterhaltung, Information und Sport in bis zu 30 Kategorien. Der Ehrenpreis der Stifter bildet alljährlich den Abschluss der großen Gala. Getragen wird der Deutsche Fernsehpreis von den Stiftern MagentaTV, RTL Sat.1 und der ARD. Seit 2023 sind die Streaming-Anbieter Disney+ Netflix und Prime Video Partner des Deutschen Fernsehpreis.Über den Ablauf der kommenden Preisverleihung ist bislang freilich noch wenig bekannt. Zuletzt kehrte Barbara Schöneberger als Moderatorin zurück und verhalf der TV-Gala so zu deutlich mehr Stringenz und Prägnanz. Das Zuschauerinteresse erhöhte sich in diesem Jahr dadurch merklich. In der klassischen Zielgruppe verzeichnete Das Erste 9,4 Prozent Marktanteil (Vorjahr in Sat.1: 7,4%). Die TV-Gala und die „Nacht der Kreativen“ werden von Riverside Entertainment produziert.