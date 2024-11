Podstars

Der Mitteldeutsche Rundfunk hat sich mit dem Thema Kino.to entwickelt, das in Deutschland zu einem echten Problem wurde. Nicht etwa die Alternative Netflix brachte die Macher zu Fall, sondern interne Strukturen.

Der Podcastder ARD Audiothek erzählt die spannende Geschichte einer der bekanntesten illegalen Streamingplattformen Deutschlands: Kino.to. Maxie Römhild, Investigativ-Journalistin beim MDR , führt durch die Erzählung von Aufstieg und Fall der Website, die in den späten Nullerjahren als Anlaufstelle für kostenlose Filme diente und Millionen von Menschen anzog.In fünf Episoden beleuchtet der Podcast die Entstehung und den Betrieb von Kino.to, das von einem Leipziger Handwerker aufgebaut wurde und ein Netzwerk aus Hostern und Werbepartnern nutzte, um enorme Summen zu verdienen. Viele, die die Plattform damals nutzten, wissen wenig über das Innenleben und die illegalen Aktivitäten, die schließlich zu einer großangelegten Razzia führten, bei der im Juni 2011 mehrere Betreiber verhaftet wurden.Maxie Römhilds Recherchearbeit zeigt eindrucksvoll, wie das Team von Kino.to hinter verschlossenen Türen agierte. Mehrere Mitglieder kommen zu Wort und schildern ihre Erlebnisse und die Momente des Zusammenhalts – bis die Ermittlungsbehörden die Plattform schließlich aufspürten und die Ära der illegalen Streaming-Dienste vorerst beendeten. Besonders spannend sind die Einblicke in die investigative Recherche, die Römhild während der Podcast-Episoden teilt: Sie ordnet die Geschehnisse historisch ein, deckt Details aus internen Ermittlungsakten auf und gewährt den Hörern Einblicke in die komplexe Welt der illegalen Streamingseiten.Ein zentraler Aspekt des Podcasts ist die Diskussion um das Urheberrecht und dessen Wandel. Im Fokus steht, wie Kino.to eine Generation prägte, die damals zwischen legalen und illegalen Inhalten navigierte und der die moralischen und rechtlichen Implikationen oft nicht klar waren. Die Plattform führte dazu, dass Urheberrechtsverletzungen und digitale Piraterie stärker diskutiert wurden, was schließlich zur Entwicklung strikterer Gesetze und dem Aufstieg legaler Streamingdienste wie Netflix und Amazon führte. Der Podcast greift aktuelle Fragen des Urheberrechts auf, die heute durch die schnelle Entwicklung der Künstlichen Intelligenz ähnlich drängend sind. Inhalte, die durch KI generiert werden, werfen neue Fragen nach Originalität und Eigentum auf – ähnlich wie das Aufkommen von Streamingdiensten vor rund 15 Jahren.Insgesamt bietet «Kino.to – die verbotene Streamingrevolution» nicht nur eine spannende Zeitreise in die frühen Streamingjahre, sondern wirft auch ein Licht auf die Entwicklung digitaler Medien und die fortlaufende Debatte um Urheberrechte. Der Podcast spricht alle an, die sich für die frühen Tage des Streamings, die Grauzonen der digitalen Medienwelt und die fortlaufenden Entwicklungen in den Bereichen Recht und Technologie interessieren.