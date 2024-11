Netflix bestellte letzte «Outer Banks»-Staffel

US-Fernsehen

Die Serie um die Inselgebiete in North Carolina gehen im kommenden Jahr zu Ende.

Netflix hat die fünfte und letzte Staffel des bei den Fans beliebten Dramasverlängert, noch bevor die Premiere von Staffel 4 Teil 2 am 7. November stattfindet. Die Drehbücher für die letzte Staffel werden derzeit geschrieben. Details zu Staffel 5 und weitere Informationen werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.«Outer Banks»: Staffel 4 – Teil 1 debütierte nach seiner Veröffentlichung am 10. Oktober auf Platz 1 der globalen Top 10 der englischen Fernsehserien und blieb drei Wochen lang in den Top Ten. Bis zur Veröffentlichung von Teil 2 am 7. November erreichte die Serie die Top 10 in 74 Ländern. In allen vier Staffeln war Outer Banks insgesamt 27 Wochen lang in den globalen Top 10 der englischen Fernsehserien vertreten.Das teilte die Produktion mit: „Vor sieben Jahren, im Sommer 2017, stießen wir auf ein Foto von Teenagern, die bei einem Stromausfall in der Abenddämmerung am Strand lagen. Dieses Foto brachte uns auf die Idee, eine Geschichte über vier beste Freunde zu schreiben, die einfach nur eine gute Zeit haben wollen. Ausgehend von dieser Idee stellten wir uns ein Rätsel vor, das zu einer fünf Staffeln langen Reise voller Abenteuer, Schatzsuche und Freundschaft führen würde.“Außerdem hat Netflix im Bereich Gaming gerade dazu ein Spiel veröffentlicht, ein brandneues interaktives Handygame. Begleite die Pogues zurück zum Beginn ihrer Suche nach einem lange verschollenen Schatz. Als du erfährst, dass dein entfremdeter Vater verschwunden ist, kaufst du ein One-Way-Ticket zu den Outer Banks, um deinen Halbbruder zu finden, den du noch nie getroffen hast.