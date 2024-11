35 Jahre Mauerfall: ARD erinnert mit historischen Teletext-Seiten

Vermischtes

Der ARD-Teletext veröffentlicht anlässlich des 35. Jahrestags des Mauerfalls historische Textseiten, die es den Zuschauern ermöglichen, diese Zeitgeschichte im Originaldesign nachzuvollziehen.

Anlässlich des 35. Jahrestages des Mauerfalls präsentiert der ARD-Teletext ein besonderes Projekt, das die historischen Ereignisse von 1989 erzählt. Ab dem 4. November 2024 können Zuschauerinnen und Zuschauer auf Seite 800 im Teletext nachverfolgen, wie sich die politischen Verhältnisse in der DDR veränderten und wie die Mauer am 9. November überraschend geöffnet wurde.Die Veröffentlichung erstreckt sich über vier Wochen und enthält originale Teletextseiten aus der Zeit zwischen September und Dezember 1989. Diese Seiten, die von einem Stammzuschauer des ARD-Textes aus Thüringen als Zeitdokument erhalten wurden, ermöglichen es, die damaligen Nachrichten im Originalzustand zu erleben. Vor jedem historischen Text gibt es eine Einführung, in der der Kontext der Ereignisse verdeutlicht wird. Die historischen Berichte sind bis zum 2. Dezember 2024 im ARD-Teletext verfügbar.„Wir freuen uns, auf diese ungewöhnliche Art Zeitgeschichte wieder erlebbar zu machen und damit sicher auch manche Erinnerung an turbulente und historische Zeiten wieder aufblühen zu lassen, auch anhand heute fast vergessener Detailmeldungen. Der Teletext ist heute und war schon damals ein verlässlicher Nachrichten-Chronist seiner Zeit“, so Frauke Langguth, Leiterin vom ARD-Text.