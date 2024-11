Mandy Patinkin geht zu «The Artist»

US-Fernsehen

Janet McTeer und Danny Huston haben sich ebenfalls dem Projekt angeschlossen.

Die Schauspieler Mandy Patinkin, Janet McTeer und Danny Huston haben sich der neuen Serieangeschlossen. Das Projekt wird vom werbefinanzierten Streaming-Anbieter The Network produziert. Patinkin wurde für «Homeland» mit einem Emmy ausgezeichnet, McTeer spielte in «Kaos» mit und «Huston war zuletzt in «Yellowstone» zu sehen.Die Serie dreht sich um „eine Gruppe von Berühmtheiten der damaligen Zeit, darunter Thomas Edison, Edgar Degas und Evelyn Nesbit“, die sich im Haus eines „exzentrischen und scheiternden Tycoons“ treffen, wie es in der Logline heißt. Am Ende des Abends wird der Mogul tot aufgefunden, was zu einem historischen Krimi mit fiktionalem Charakter führt.„Die Art, wie wir Fernsehen machen, hat sich verändert. Ich glaube, es ist eine grundlegende Wahrheit, dass Künstler die Schlüssel zu ihrem Handwerk und ihrer Kreativität in den Händen halten sollten“, sagte Firmenchef Aram Rappaport in einer Erklärung. “Diese Serie hat zusammen mit der Besetzung und der Crew bewiesen, dass es einen Hunger gibt, neue Grenzen in einem Episodenformat zu erforschen, in dem Schauspieler die Freiheit haben, sich selbst herauszufordern und Risiken einzugehen. Ich glaube, nur bei The Network hätten wir dafür grünes Licht geben können. Ich habe eine Plattform geschaffen, um die Grenzen des Geschichtenerzählens zu erweitern, und jetzt können wir es wirklich tun! Was für ein Glück wir haben!