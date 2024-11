US-Fernsehen

Disney kündigt zwei Comedy-Serien für 2025 an

Simon Fessler von 04. November 2024, 11:04 Uhr

«Vampirina» handelt von einem Vampirmädchen an einer Musikschule, während «How We Became the Biggest Band in the World», die die Entstehung einer erfolgreichen Popband erzählt.

Der Disney-Konzern hat zwei neue Serien-Projekte angekündigt, die im kommenden Jahr sowohl auf dem amerikanischen «Vampirina», basiert auf den Kinderbüchern von Anne Maria Pace und der Disney-Jr.-Animationsserie von Chris Nee. Sie handelt von einem jungen Vampirmädchen namens Vee, das von Transsilvanien an ein Internat für darstellende Künste zieht, um ihrer Leidenschaft für Musik nachzugehen, während sie ihre wahre Identität geheim hält. Dies wird jedoch schwieriger, als ihr überfürsorglicher Vater einen eifrigen Geist beauftragt, bei ihr zu wohnen. Die Hauptrollen werden von Kenzi Richardson als Vee und Jiwon Lee als Sophie gespielt, während Randi Barnes als ausführende Produzentin fungiert.



Die zweite Serie trägt den Arbeitstitel «How We Became the Biggest Band in the World» und handelt von Mitgliedern der erfolgreichen Pop-Band Electric Bloom, die ihre Bandgeschichte und Freundschaft von ihren Anfängen in der Mittelschule an erzählen. Hauptrollen übernehmen unter anderem Lumi Pollack und Carmen Sanchez, während Diane Warren die Songs für die Pilotfolge schrieb. Eric Friedman ist der ausführende Produzent.



Ayo Davis, Präsidentin von Disney Branded Television, beschreibt beide Serien als „herausragende Neuzugänge im Comedy-Programm des Disney Channel". „Beide neuen Serien sind voll von all den Elementen, die unser junges Publikum unserer Erfahrung nach liebt: sympathische, aufstrebende Charaktere, flotte Musik und jede Menge Gelächter, Freundschaft und Herz", so Davis in einem Statement.

