«DTF St. Louis»: Bateman und Harbour spielen in HBO-Miniserie

US-Fernsehen

Die siebenteilige Reihe wird als „schwarze Komödie über eine Dreiecksbeziehung zwischen drei Erwachsenen, die in einer Midlife-Crisis stecken, in der einer von ihnen umkommt.

HBO hat grünes Licht für die neue Miniseriegegeben, in der Jason Bateman («Ozark») und David Harbour («Stranger Things») die Hauptrollen übernehmen werden. Die Serie wird aus sieben Folgen bestehen und ist laut HBO eine dunkle Komödie über ein Liebesdreieck von drei Erwachsenen, die sich in einer Midlife-Crisis befinden. Die komplexen Beziehungen führen schließlich zu einem tödlichen Ereignis.Ursprünglich war das Projekt im Jahr 2022 angekündigt worden und sollte zunächst auf dem ‚New Yorker‘-Artikel „My Dentist’s Murder Trial: Adultery, False Identities, and a Lethal Sedation.“ basieren, mit Pedro Pascal und Harbour in den Hauptrollen. Laut eines Berichts von ‚Variety‘ hat sich das Projekt in eine andere Richtung entwickelt und wird nun auf einer völlig neuen Idee aufgebaut. Pascal ist inzwischen nicht mehr an Bord, bleibt aber durch «The Last of Us» weiterhin mit HBO verbunden.«DTF St. Louis» wird von Showrunner Steven Conrad geschrieben, inszeniert und produziert. Neben Bateman und Harbour sind namhafte Produzenten wie Todd Black, Jason Blumenthal und Steve Tisch für Escape Artists beteiligt. HBOs Drama-Chefin Francesca Orsi lobte Conrads Talent und freut sich auf das „emotional provokante“ Projekt.