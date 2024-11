«Deadloch»: Luke Hemsworth ist dabei

International

In der zweiten Runde stößt der australische Schauspieler zum Ensemble hinzu.

Prime Video, Guesswork Television und OK Great Productions gaben heute bekannt, dass der australische Schauspieler Luke Hemsworth in der zweiten Staffel der weltweit erfolgreichen Prime-Video-Serieneben den Hauptdarstellern Kate Box, Madeleine Sami, Nina Oyama und Alicia Gardiner zu sehen sein wird.In der neuen Staffel sind Dulcie und Eddie in Darwin, um den Tod von Eddies ehemaligem Polizeipartner Bushy zu untersuchen. Doch als in einer abgelegenen Stadt eine Leiche entdeckt wird, werden sie in eine neue, schweißtreibende und knifflige Ermittlung verwickelt. Hemsworths Figur («Westworld», Thor: Love & Thunder) wurde von den Comedy-Koryphäen Kate McCartney und Kate McLennan kreiert und geschrieben und wird Jason Wade spielen, den Schöpfer und Star von «Jason Wade's Adventures Down Under» und Besitzer des „Jason Wade's Land of Crocs and Other Animals“-Wildparks.Nach Abschluss der Dreharbeiten im Northern Territory ist die Produktion nun nach Queensland umgezogen, wo die Studios in Brisbane genutzt werden und die Schauspieler in den weniger von Krokodilen befallenen Gewässern sicher sind. Die Schöpferinnen, ausführenden Produzentinnen und Autorinnen Kate McCartney und Kate McLennan sagten: „Luke Hemsworth schließt sich unserer Besetzung als Krokodil-bekämpfende Ikone des Northern Territory, Jason Wade, an. Wir sind sehr zufrieden mit uns selbst, denn er ist perfekt. Es ist die perfekte Besetzung.“