«The Voice»: NBC holt Meta-Mentoren

Hudson gesellt sich zu Michael Bublé und Reba McEntire, während Sting sich den Coaches Snoop Dogg und Gwen Stefani anschließt.

Der 17-fache Grammy-Gewinner Sting und die EGOT-Gewinnerin Jennifer Hudson werden in der 26. Staffel der viermal mit dem Emmy-Award ausgezeichneten Musikwettbewerbsserie, die montags und dienstags auf NBC und am nächsten Tag auf Peacock ausgestrahlt wird, als Mega-Mentoren fungieren.In einer spannenden Premiere für «The Voice» kommen zwei legendäre Musiker als Mega-Mentoren an Bord. Hudson gesellt sich zu Michael Bublé und Reba McEntire, während Sting sich den Coaches Snoop Dogg und Gwen Stefani anschließt, um die verbleibenden Künstler zu betreuen, während sich jedes Team auf die Knockouts vorbereitet, die am Montag, dem 11. November, beginnen.Die überaus wettbewerbsorientierten Drei-Wege-Knockouts sind zurück. Die Künstler treten gegen zwei andere Teammitglieder an, aber dieses Mal wählen sie ihre eigenen Songs aus, die sie einzeln aufführen, während ihre direkten Konkurrenten zuschauen und warten. Neben den Coaches werden auch der Genre-Bender Sting und das Stimmwunder Hudson ihre jahrelange Erfahrung einbringen, um die Künstler zu ihren bisher stärksten Auftritten zu führen. Die Coaches allein wählen den Gewinner aus ihrem Team aus, der in die Playoffs, die letzte Runde vor den Live-Shows, kommt. Jeder Coach hat in dieser Runde einen Save und einen Steal.