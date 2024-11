Das Jüngste Quoten-Gericht: Von Flop zu Flop zum Erfolg

Hintergrund

Montags blickt Quotenmeter auf aktuelle Quoten-Highlights und Marktanteil-Flops und ordnet diese ein. Diesmal richtet sich der Blick auf «Unser Supermarkt», mit dem RTLZWEI einen tollen Erfolg markierte – nach zahlreichen Flops in den vergangenen Jahren.

«Wunderbar anders wohnen», «Ich klick das hin – Die Tutorial Tester» oder «Echt jetzt?! – mit Ilka Bessin» – ehe RTL im Nachmittagsprogramm sein Glück mit den Gerichtsshows mit Barbara Salesch und Ulrich Wetzel fand, musste sich der Kölner Sender an zahlreichen im Anschluss an «Punkt 12» versuchen. Während in Köln viel probiert wurde, testete auch RTLZWEI zahlreiche Formate ohne Erfolg. Die Liste der RTLZWEI-Nachmittagsflops ist sogar noch länger als beim Hauptgesellschafter.Auf dem Kerbholz stehen Sendungen wie «Music Drive In», «Let’s Love – Eine Hütte voller Liebe», «SOS – Retter im Einsatz», «Waidendorf», «Echt Fame», «Workout – Muskeln, Schweiß & Liebe» oder auch Experimente wie «Mieten Kaufen Live mit Immoscout24». Der bunte Programm-Mix hatte aber auch sein Gutes: Den Programmmachern wurde klar, was die Zuschauer nicht sehen wollen. In der jüngeren Vergangenheit hatte RTLZWEI so etwas mehr Glück mit der Beauftragung neuer Nachmittagsshows. Im Sommer schnappte man sich bei der UFA «Von Hecke zu Hecke – Bunte Beetgeschichten», von der im Frühjahr dieses Jahres eine zweite Staffel lief. Vom Nachfolger «B:REAL – Echte Promis, echtes Leben» liefen ebenfalls schon zwei Staffeln. Heute beginnt die dritte Runde.Zuvor nahm den Sendeplatz um 16:00 Uhr die Doku-Soap, von der RTLZWEI zunächst 15 Folgen bei Brot&Butter Entertainment bestellt hatte. Obwohl die Premiere am 14. Oktober mit einer Zielgruppen-Quote von 4,1, die nachträglich sogar noch auf 3,8 Prozent nach unten gewichtet wurde, durchwachsen verlief, war nach der ersten Woche schon klar, dass RTLZWEI hier einen neuen Hit auf dem Kassenband liegen hat. Im Wochenverlauf steigerte man sich auf bis zu 7,7 Prozent Marktanteil (nachgewichtet: 7,4%), sodass sich der Wochenschnitt auf 5,7 Prozent belief.Noch stärker lief es in der zweiten Sendewoche, als das Zielgruppen-Ergebnis zweimal auf über neun Prozent kletterte. Zwar versaute wieder die Montagsausgabe ein noch höheres Wochen-Ergebnis, denn am 21. Oktober wurden nur 3,3 Prozent gemessen. Unterm Strich stand aber eine großartige Einschaltquote von 7,1 Prozent zu Buche. Das hohe Niveau hielt die Supermarkt-Crew des Rewe-Marktes zwischen dem Eigelstein-Viertel und dem Kölner Hauptbahnhof zwar in der finalen Woche nicht, aber mit einer Ausnahme bewegte man sich erneut klar über dem Senderschnitt. In der dritten Woche fuhr «Unser Supermarkt» einen durchschnittlichen Marktanteil von 5,4 Prozent ein.Trotz der etwas niedriger ausgefallenen Marktanteile blieben die Reichweiten konstant. Auf dem Gesamtmarkt verbuchte RTLZWEI im Schnitt rund eine Viertelmillion Zuschauer. Davon stammte etwa ein Drittel aus der werberelevanten Zielgruppe. In der Zielgruppe übertraf «Unser Supermarkt» auch die VOX-Konkurrenz, der zwischen dem 14. und 31. Oktober nur auf 70.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren kam. Der Marktanteil belief sich in dieser Zeitspanne auf 5,6 Prozent, während RTLZWEI 6,1 Prozent markierte.Auf wenn sich RTLZWEI bislang noch nicht in die Karten blicken ließ, dürfte eine Verlängerung von «Unser Supermarkt – Mit Herz und Humor» reine Formsache sein. Nach zahllosen Flops in der Daytime haben die Verantwortlichen endlich eine Glückssträhne getroffen, die von täglichen-Folgen ergänzt wird. Die wiedererstarkte Daytime half dem Grünwalder Privatsender im Oktober auch zu einem gesteigerten Zielgruppen-Marktanteil von 4,2 Prozent, womit man Kabel Eins (4,0%) überholte.