«Spy Coast»-Serie in Arbeit

US-Fernsehen

Das Amazon MGM Studios-Projekt kommt von Lilla & Nora Zuckerman.

Das US-Studio Amazon MGM Studios hat die Rechte an dem Romanerworben, wie das US-Branchenblatt „Variety“ meldet. Die Serie wird mit Will Graham und seiner Firma Field Trip entwickelt. Lilla & Nora Zuckerman fungieren als Autoren, ausführende Produzenten und Showrunner.Die offizielle Logline lautet: „Maggie Birds idyllisches Leben als pensionierte Spionin im ländlichen Maine wird auf den Kopf gestellt, als ihre ehemalige Behörde Fragen zu ihrer letzten Mission vor Jahrzehnten stellt. Mit Hilfe ihrer pensionierten Spionagekollegen wird Maggie auf eine weltumspannende Mission geschickt, um die schockierende Wahrheit hinter den Ereignissen ihrer letzten Mission vor all den Jahren aufzudecken.“Obwohl das Buch erst im November 2023 auf den Markt kam, wurden bereits mehr als 40 Millionen Exemplare verkauft. Zu den früheren Projekten von Tess Gerritsen gehört die Serie Rizzoli & Isles, die zwischen 2010 und 2016 als Fernsehserie auf dem Sender TNT von Warner Bros. Discovery ausgestrahlt wurde.