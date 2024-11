Buchclub

Das Buch vergleicht 77 Dinge und beschreibt, welches nachhaltiger, sparsamer, umweltfreundlicher, gesünder oder günstiger ist.

„Täglich stehen wir vor kleinen oder großen Entscheidungen und fragen uns: Welches Produkt ist nachhaltiger, sparsamer, umweltfreundlicher, gesünder, günstiger? Welche Wärmequelle verursacht höhere Energiekosten, ein Heizlüfter oder eine Heizung? Wie umweltschädlich sind Jeans? Bestellen wir unser Eis besser im Becher oder in der Waffel?“, genau diesen Fragen gehen die Autorinnen und Autoren der „Stern“-Kolumne „Ökobilanz“ nach. Auf der Grundlage wissenschaftlicher Untersuchungen wird gezeigt, welche Schadstoffe Lebensmittel oder andere Produkte enthalten und welche Auswirkungen ihre Herstellung auf Umwelt und Klima hat. Dazu vergleichen die Autoren häufig die Klimabilanz zweier Produkte und stellen Fragen, die sich viele schon einmal gestellt haben: Wie grün sind Windräder wirklich? Oder: Ist ein Elektroauto wirklich klimafreundlich? Das Buch „Ökobilanz: 77 Dinge des Alltags im Nachhaltigkeitscheck“ ist jetzt für 13 Euro im Penuin Verlag erschienen.In 77 ausführlichen Produktvergleichen geht es um Fragen wie „Duschen oder baden?“, „Feuer- oder Erdbestattung?“, „Tetrapak oder Mehrwegflasche?“, „Automatik oder Schaltgetriebe?“, „Windräder oder Atomkraft?“, „Karte oder Bargeld?“, „Butter oder Margarine?“ und viele mehr. Mit der letzten Frage „Butter oder Margarine?“ wird das Buch im Vorwort eingeleitet, denn als Rolf-Herbert Peters (der Herausgeber) noch ein Kind war, servierte seine Großmutter gerne „gute Butter“, Butter gab es zu allem möglichem. Das lag an den Weltkriegen, denn Butter war ein Symbol für die Überwindung der mageren Jahre und ein Ideal für natürliche, gesunde Ernährung in der Wirtschaftswunderzeit. Butter hat aber auch zur Klimaerwärmung beigetragen und wird deshalb in dem Buch „Ökobilanz: 77 Dinge des Alltags im Nachhaltigkeitscheck“ mit Margarine verglichen und gezeigt, welches Produkt besser ist.Das Buch hat mehrere Autoren, Andreas Hoffmann, Alexandra Kraft, Marc Winkelmann und Rolf-Herbert Peters, aber Rolf-Herbert Peters ist der Herausgeber. Er ist Autor beim „Stern“ und beschäftigt sich „vor allem um Politik und Wirtschaft, besonders um Energie- und Nachhaltigkeitsthemen. Die Kolumne „Ökobilanz“ betreut er seit dem Beginn 2020. Peters studierte Geschichte und Philosophie und arbeitete danach unter anderem bei der „Wirtschaftswoche“ und „BIZZ Capital“. 2003 wechselte er zum „Stern“. Er lebt mit seiner Familie bei Köln, die seit Jahren nur E-Autos nutzt und sich energetisch nahezu selbst versorgt. Vegan oder vegetarisch ernährt sie sich allerdings nicht“.