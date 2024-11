Tom Schillings «Achtsam Morden» beginnt mit 2,7 Millionen Abrufen

International

Die Tyler-Perry-Netflix-Serie «Beauty in Black» verbuchte 8,7 Millionen Abrufe beim Streamingdienst.

Tyler Perrys erste Netflix-Seriemit Taylor Polidore in der Hauptrolle hielt die Fans in Atem und stieg mit 8,7 Millionen Aufrufen auf den ersten Platz der englischen TV-Liste auf. Staffel 2 vonmit Keri Russell, Rufus Sewell und Allison Janney erlebte eine epische Rückkehr auf Platz 3 (5,6 Millionen Aufrufe). Die Serievon Ryan Murphy und Ian Brennan landete in der siebten Woche mit 2,2 Millionen Aufrufen auf Platz 9 der englischen TV-Liste. Die wiederkehrenden Favoriten waren weiterhin an der Spitze. Staffel 3 vonbelegte Platz 5 (5,0 Millionen Aufrufe), die romantische Komödiefand ihren perfekten Moment auf Platz 7 (2,4 Millionen Aufrufe), und Staffel 4, Teil 1 vonauf Platz 8 (2,4 Millionen Aufrufe).mit Kelsey Asbille aus «Yellowstone» und Finn Wittrock in den Hauptrollen behauptete sich mit 28 Millionen Aufrufen auf Platz 1 der englischen Filmliste und war damit die zweite Woche in Folge der meistgesehene Titel. Der Y2K-Slasher-Thrillermit Madison Bailey aus «Outer Banks» und Antonia Gentry aus «Ginny & Georgia» debütierte auf Platz 2 mit 22,9 Millionen Aufrufen und erreichte die Top 10 in 93 Ländern. Anna Kendricks Regiedebüt, in dem sie neben Daniel Zovatto auch die Hauptrolle spielt, belegte mit 5,7 Millionen Aufrufen Platz 5. Dokumentationen hatten eine starke Woche.sprach offen über ihr hart erkämpftes Comeback auf Platz 4 (6,1 Millionen Aufrufe) der englischen Filmliste. Auf der englischen TV-Liste enthüllteneue Hinweise auf Platz 4 (5,5 Millionen Aufrufe) undlandete auf Platz 6 (4,0 Millionen Aufrufe).Auf Platz 1 der nicht-englischen TV-Liste debütierte der Thriller(Polen) mit 3,6 Millionen Zuschauern, gefolgt von der Horror-Limited-Series(Thailand) auf Platz 3 mit 2,9 Millionen Zuschauern und der zweiten Staffel von(Südkorea) auf Platz 6 mit 2,4 Millionen Zuschauern. Es war eine große Woche für Debüts auf der Liste der nicht-englischen Fernsehserien, in der die schwarze Komödie(Deutschland) auf Platz 4 (2,7 Millionen Aufrufe), die zweite Staffel des Mystery-Periodendramas(Italien) auf Platz 7 (2,2 Millionen Aufrufe) und das düstere Drama(Brasilien) auf Platz 8 (2 Millionen Aufrufe) landeten.Auf der Liste der nicht-englischsprachigen Filme konnte sich(Frankreich) mit Jean Reno und Bruno Gouery aus «Emily in Paris» eine zweite Woche lang auf Platz 1 halten (12,3 Millionen Aufrufe), während der spannende Bollywood-Thriller(Indien) auf Platz 2 (7,2 Millionen Aufrufe) kletterte und das Drama(Schweden) auf Platz 3 debütierte (5,2 Millionen Aufrufe).