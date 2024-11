Feiertagsprogramm von NBC bekannt

US-Fernsehen

Der Fernsehsender hat ein umfassendes Rahmenprogramm bekannt gegeben.

NBC hat das diesjährige Feiertagsprogramm bekanntgegeben, das eine Mischung aus altbekannten Klassikern und neuen Shows bietet. Die traditionellen Übertragungen, wie dieund, kehren zurück und erfreuen die Zuschauer mit Festlichkeiten und Musik. Neu im Programm sind, in dem Fallon prominente Gäste zu musikalischen Performances begrüßt, und, moderiert von Smokey Robinson und Halle Bailey, die Motown-Klassiker feiern.Außerdem wird es spezielle Ausstrahlungen von «Wicked», «How the Grinch Stole Christmas» und «It’s a Wonderful Life» geben. Besondere musikalische Highlights umfassen «Little Big Town’s Christmas at the Opry» sowie «Dolly Parton’s Mountain Magic Christmas», das mit Stars wie Jimmy Fallon und Willie Nelson aufwartet.• «Macy’s Thanksgiving Day Parade»: 28. November, ab 8:30 Uhr – das Event markiert den Beginn der Feiertagssaison mit den traditionellen Paraden in New York.• «Christmas in Rockefeller Center»: 4. Dezember, 20 Uhr – die feierliche Beleuchtung des berühmten Weihnachtsbaums mit musikalischen Auftritten.• «Jimmy Fallon’s Holiday Seasoning Spectacular»: 4. Dezember, 22 Uhr – ein humorvolles Special mit Fallons musikalischen Auftritten und prominenten Gästen.• «A Motown Christmas»: 11. Dezember, 21 Uhr – präsentiert von Smokey Robinson und Halle Bailey mit klassischen Motown-Hits und Weihnachtsliedern.• «Little Big Town’s Christmas at the Opry»: 16. Dezember, 20 Uhr – ein musikalisches Country-Highlight aus Nashville.• «Dolly Parton’s Mountain Magic Christmas»: 26. Dezember, 21 Uhr – eine Hommage an das Bergland mit musikalischen Gästen wie Willie Nelson und Miley Cyrus.