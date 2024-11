ZDF berichtet umfassend über UN-Klimakonferenz 2024

TV-News

Neben einer umfassenden Vorort-Berichterstattung vom COP29 aus Baku plant der Mainzer Sender auch thematische Schwerpunkte in der ZDFmediathek und auf der «ZDFheute»-Webseite.

Die COP29, die Klimakonferenz der UN im Jahr 2024, wird vom 11. bis 24. November in Baku abgehalten. Sie wird vollständig von dem neuen Klimafinanzierungsplan geprägt sein. Die weltweiten Vertragsstaaten debattieren über höhere Kosten für den Klimaschutz und die Energiewende. Das ZDF berichtet umfassend vor Ort und begleitet die Konferenz mit vielfältigen Themenschwerpunkten in der ZDFmediathek und auf ZDFheute.de.Für die aktuellen Nachrichten- und Magazinsendungen berichten ZDF-Umweltreporter Andreas Stamm, Wirtschaftsreporter Florian Neuhann und Elisa Miebach aus der Umweltredaktion über die Konferenz. Ein besonderes Highlight bietet das «Planet E.» -Format: Der Film «Klimawandel und Gender – warum die Klimakrise Frauen stärker trifft» ist ab 8. November in der ZDFmediathek verfügbar und wird am 10. November um 15:45 Uhr im linearen Fernsehen ausgestrahlt. Filmemacherin Laura Hohmann beleuchtet darin, warum der Klimawandel Frauen stärker als Männer trifft und wie Frauen vor den negativen Folgen der Erderwärmung besser geschützt werden können.In der Nacht zum 14. November zeigt das ZDF von 0:45 Uhr bis 5:15 Uhr «Die lange Nacht zur UN-Klimakonferenz» mit neun Dokumentationen zu Klimathemen. Auch 3sat beschäftigt sich mit der Konferenz: Ab dem 12. November gibt es bis zum 21. November tägliche Berichte im Wissenschaftsmagazin «Nano». Darüberhinaus zeigt 3sat am Freitag, 22. November, um 18:30 Uhr «nano spezial: Klima-Showdown: Wo kommen die Billionen her?». Am Mittwoch, 27. November 2024, zwei Wochen nach der «langen Nacht zur UN-Klimakonferenz», zeigt das ZDF anlässlich der UNO-Konferenz in Korea über ein internationales Abkommen gegen Plastikvermüllung