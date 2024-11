ARD überträgt Pokal-Knaller zwischen München und Leverkusen

TV-News

Der DFB hat die Achtelfinal-Spiele Anfang Dezember zeitgenau festgesetzt. Am Dienstag überträgt die ARD das Spitzenspiel zwischen Bayern München und Bayer Leverkusen. Das ZDF zeigt zwei Partien live.

Dienstag, 3. Dezember 2024

Mittwoch, 4. Dezember 2024

Schon in der dritten Runde des DFB-Pokals kommt es in dieser Saison zu einem vorgezogenen Finale: Der FC Bayern München empfängt den amtierenden Double-Sieger Bayer 04 Leverkusen. Wie der Deutsche Fußballbund (DFB) nun bekannt gab, wird das Spiel am Dienstag, 3. Dezember, um 20:45 Uhr angestoßen. Neben Pay-TV-Sender Sky, der alle Spiele des Wettbewerbs überträgt, hat sich Das Erste für die Übertragung dieser Partie im Free-TV entschieden.-Moderatorin Esther Sedlaczek geht gemeinsam mit Experte Bastian Schweinsteiger, der kürzlich seinen Vertrag bei der ARD verlängerte, ab 20:15 Uhr live auf Sendung. Als Reporter der Partie wurde Tom Bartels nominiert. Im Anschluss an das Livespiel gibt es ausführliche Zusammenfassungen der drei anderen DFB-Pokal-Achtelfinals des Tages. Bundesligist SC Freiburg gastiert bei Drittligist Arminia Bielefeld, Regensburg spielt gegen Stuttgart und in Bremen kommt es zum SV-Duell zwischen Werder und Darmstadt.Gleich zwei Achtelfinals zeigt das ZDF einen Tag später aus. Ab 18:00 Uhr kommt es zum Duell der ambitionierten Zweitligisten 1. FC Köln und Hertha BSC, während es um 20:45 Uhr zur Neuauflage des Finals von 2023 zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt kommt. Bei Sky gibt es derweil das Duell zwischen dem VfL Wolfsburg und der TSG Hoffenheim (18:00 Uhr) sowie dem Karlsruher SC und dem FC Augsburg (20:45 Uhr) in voller Länge zu sehen. Das ZDF bietet von diesen Spielen ebenfalls Zusammenfassungen an.Arminia Bielefeld - SC Freiburg (18 Uhr, Sky)SSV Jahn Regensburg - VfB Stuttgart (18 Uhr, Sky)SV Werder Bremen - SV Darmstadt 98 (20:45 Uhr, Sky)FC Bayern München - Bayer 04 Leverkusen (20:45 Uhr, Das Erste & Sky)VfL Wolfsburg - TSG Hoffenheim (18 Uhr, Sky)1. FC Köln - Hertha BSC (18 Uhr, ZDF & Sky)Karlsruher SC - FC Augsburg (20:45 Uhr, Sky)RB Leipzig - Eintracht Frankfurt (20:45 Uhr, ZDF & Sky)