Markus Lanz blickt aufs Jahr zurück

Kurz vor Weihnachten hat das ZDF den traditionellen Jahresrückblick mit Markus Lanz programmiert.

Einen Tag, nachdem Das Erste denum 22:20 Uhr ausstrahlt, wird auch im ZDF auf das Jahr 2024 zurückgeblickt. Diesen Job übernimmt erneut Talkshow-Master Markus Lanz, der am Donnerstag, 19. Dezember, um 20:15 Uhr inauf Sendung geht. Für die Sendung sind zwei Stunden Sendezeit vorgesehen.Der Moderator schaut gemeinsam mit prominenten und nicht-prominenten Gästen auf die Themen der vergangenen zwölf Monate zurück, noch unklar ist, wer ins Studio nach Hamburg eingeladen ist. Zur Sendung gibt das ZDF an: „Menschen und ihre Geschichten werden in den Fokus gerückt, um zu erklären und zu hinterfragen, was in Gesellschaft, Politik, Film, Musik und Sport bewegt hat. Einspielfilme blicken zurück und porträtieren und präsentieren die Gäste und Themen.“Im Anschluss informiert dasüber die Nachrichten des Tages, ehe Maybrit Illner mit ihrer gleichnamigen Polit-Talkshow auf Sendung geht. Auf dem gewohnten «Markus Lanz»-Sendeplatz hat das ZDF die Dokumentationvon Ashley Gething angesetzt. Die Dokumentation nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise nach Thailand, Indonesien und Sri Lanka, wo der Tsunami am zweiten Weihnachtsfeiertag 2004 rund 230.000 Menschen tötete und 1,4 Millionen aus ihrer Heimat vertrieb.