«Dune: Part Two»-Score soll für den Oscar antreten

Kino-News

Nach Vertretern der Filmakademie sollen die Sounds allerdings nicht auszeichnungsfähig sein.

Am 17. Dezember werden die Vertreter der amerikanischen Filmakademie die Vorauswahl für den besten Filmscore treffen. Nach Informationen von „Variety“ hält Warner Bros. Pictures an der Einreichung vonfest, obwohl eine Anerkennung immer unwahrscheinlicher erscheint.Das Problem mit dem Score sei, dass die Musik von Hans Zimmer der von «Dune» zu ähnlich sei. Es gäbe Probleme mit Zimmers Partitur, da der Score bereits vor drei Jahren ausgezeichnet wurde. Die Richtlinien der Academy sehen vor, dass dies die zulässige Grenze für bereits existierende Musik überschreiten könnte. Die Musik sei aber trotzdem eingereicht worden, um von der Akademie geprüft zu werden.Die Academy-Regel über die Zulässigkeit von Musik für Fortsetzungen ist eindeutig: „In Fällen wie Fortsetzungen und Franchises in allen Medien darf die Partitur nicht mehr als 20 Prozent bereits vorhandener Themen und Musik verwenden, die aus früheren Partituren des Franchise entlehnt wurden.“ In Zimmers Partitur für «Dune: Part Two» sind Schlüsselelemente aus dem Film von 2021 enthalten, von denen viele glauben, dass sie die 20 %-Grenze der Academy überschreiten könnten.