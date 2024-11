Carlas neue Träume

Soap-Check

Bei «Rote Rosen» startet am Donnerstag die neue Staffel. Doch zunächst stehen in Lüneburg Veränderungen an.

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo, Mi - Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo, Mi - Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo, Mi - Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Für alle Fälle Familie» (Mo – Fr, 18.00 Uhr, Sat.1)

«Die Spreewaldklinik» (Mo – Fr, 19.00 Uhr, nur noch bei Joyn)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Zeit für Neuanfänge: Marvin ist entschlossen, das Probekochen in Paris zu bestehen und seine Ausbildung dort fortzusetzen. Daher kündigt er direkt seinen Vertrag im "Carlas". Animiert durch Marvin, erkennt Carla, dass sie ihren eigenen Traum leben will! Sie hört auf ihr Herz und beschließt, zu Michael nach Texas zu gehen. Britta ist beeindruckt von Carlas Entscheidung und auch ihr wird klar, dass sie dem Stress als Klinikleitung nicht länger ausgesetzt sein will. Sie überrascht Hendrik mit der Idee, mit ihm eine Gemeinschaftspraxis zu eröffnen.Als Greta Werner erklärt, dass sie sich bei der neuen Speisekarte übergangen fühlt, kann dieser ihr Problem nicht nachvollziehen. Im ganzen Stress fällt dann auch noch der Beikoch aus und Greta erfährt, dass die Geschäftsleitung in ihrer Abwesenheit einen Lieferanten ausgetauscht hat. Sie fühlt sich als Chefköchin nicht mehr ernstgenommen. Als sie Luis davon erzählt, wiederholt dieser spontan sein Angebot: Wieso steigt sie nicht doch im LUIS ein und leitet mit ihm gemeinsam das Restaurant auf Augenhöhe?Rosi hat für Monika eine Überraschung geplant und für sie und sich eine Wellness-Behandlung gebucht. Wird die Überraschung gelingen? Vera ist erleichtert, dass auch Ludwig ihrem Kuss keine größere Bedeutung beimisst. Kommt sie mit der Situation klar, von Gregor und von Ludwig umworben zu werden?Nachdem Davids virtuelle Manipulation aufgeflogen ist, verwehren die Lassners ihm vollends den Zugang zu Leo. Für David ist das schwer zu akzeptieren. Die Fortsetzung von Margots Liebesgeschichte offenbart Cecilia schockierende Neuigkeiten: mittendrin die große Liebe, ein zorniger Ehemann und ein Baby. Benedikt scheint sich endgültig für Patrizia entschieden zu haben. Doch dieser Entschluss wird durch Maja dem ultimativen Test unterzogen.Valea wird in Versuchung geführt, ihren Leistungsdruck mit Hilfe von Leylas neuem Medikament zu mindern. Doch dann fliegt sie dabei auf... Leyla bekommt von Alexander ein Trostgeschenk, als der das Sankt Vinzenz verlassen darf - und bedankt sich überraschend emotional dafür... Mit Kilians Hilfe gelangt Lucie an Justus´ Emails und sie finden eine mysteriöse Nachricht...Emily und Tobias geraten in eine brenzlige Situation. Emily malt sich bereits das Horrorszenario aus, wenn Katrin davon erfährt, während Tobias sich eher fragt, was Emily wirklich denkt... Erik ist mehr als froh, dass seine Liebe zu Toni mittlerweile auf sanften Wellen schwingt. Sie hatten genug Drama, auch wenn beide ihre Kennlernphase durchaus elektrisierend fanden.Im Gericht verhandelt Jule einen Fall um einen Jungen, der gerne Kleider trägt und an einer Wahl zur Traubenprinzessin teilnehmen möchte - doch die Schulleiterin pocht auf Traditionen. Privat gerät Jules Gefühlsleben durcheinander: Was hatte der Sex mit Chris zu bedeuten? Und warum reist er plötzlich ab, ohne ihr frühzeitig Bescheid zu geben? Auch Marco kämpft mit seinen Emotionen, denn Jana will aus beruflichen Gründen nach Mainz ziehen - und Lilly mitnehmen ...Lea schafft es gerade noch, Nico von dem wahren Grund für den Streit mit Doreen abzulenken, doch die Lügen belasten sie zunehmend. Sie fasst den Entschluss, Nico endlich die Wahrheit zu sagen. Dr. Berg erhält vorab den Bericht der Arzneimittelbehörde, und Vivian sieht ihre Chance, das gegen sie zu verwenden. Richard hilft als Koch im Sägewerk aus, fühlt sich jedoch von Lars ausgenutzt und rächt sich auf seine eigene Weise.Cleo ist von Karlas ständigem Einmischen in ihr Leben endlos genervt. Deshalb fasst sie den Entschluss, ihr zu zeigen, dass sie es draufhat: Ohne groß zu überlegen, geht sie auf die erstmögliche Job-Chance ein und prahlt damit stolz vor Karla. Doch das Ganze entpuppt sich als Betrügermasche und Cleo wird nach Strich und Faden abgezockt, weshalb ihr nichts anderes übrigbleibt, als Anzeige zu erstatten. Das bleibt Karla natürlich nicht verborgen und so hat sie in Cleos Augen nur wieder neue Munition gegen sie gesammelt. Als sie von Karlas Kollege Freddy den Tipp bekommt, sich als Praktikantin bei der Polizei zu bewerben könnte, ist die Verlockung groß. Denn was Karla kann, kann Cleo schließlich schon lange!