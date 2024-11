Quotencheck

Die neue VOX-Sendung erwischte einen guten Start, zum Ende ging ihr aber die Luft aus.

UFA Show & Factual übernahm die deutsche Adaption der britischen Sendung, die auf der Insel bei Channel 4 beheimatet ist. Hierzulande schlug das Format, das auch Ableger in Spanien, Dänemark und den Niederlanden hat, bei VOX Premiere. Star-Pianist Igor Levit und Popmusiker Mark Forster wurden als Fachmänner engagiert, Annika Lau führte durch die sechs zweistündigen Sendungen.Am 24. September erwischte «The Piano» einen guten Start. Auf dem «Sing meinen Song»-Sendeplatz schalteten 0,97 Millionen Menschen ein, womit VOX auf einen soliden Marktanteil von 4,3 Prozent kam. Aus der Zielgruppe stammten 0,39 Millionen 14- bis 49-Jährige, sodass man sich über 8,6 Prozent Marktanteil in dieser Zuseherschaft freuen konnte. Auf dem Gesamtmarkt blieb das Niveau in Folge zwei nahezu konstant. Es wurden 0,95 Millionen Zuschauer registriert. Der Marktanteil sank leicht auf 4,0 Prozent. Beim jungen Publikum fiel der Rückgang größer aus. Mit 0,33 Millionen standen 6,8 Prozent zu Buche.Am 8. Oktober interessierten sich 0,89 Millionen Zuschauer für die dritte Folge. Erneut wurden 0,33 Millionen umworbene Seher gemessen. Die Marktanteile wurden diesmal auf 3,7 respektive 6,4 Prozent beziffert. Sieben Tage später veränderten sich die Werte nur geringfügig. Auf dem Gesamtmarkt kam der Kölner Kanal auf 0,88 Millionen Zuschauer und 3,7 Prozent. In der Zielgruppe standen 0,33 Millionen Jüngere und 6,6 Prozent auf dem Papier.Ende Oktober ging «The Piano» die Luft aus. In Folge fünf spielten die unbekannten Pianisten nicht mehr an den öffentlichen Plätzen in der Republik, sondern die Finalisten besuchten einen Workshop in Brandenburg, um sich auf das Abschlusskonzert vorzubereiten. Dafür interessierten sich aber nur 0,60 Millionen Zuschauer, der Marktanteil stürzte auf 2,6 Prozent. 0,22 Millionen Jüngere standen für schwache 4,7 Prozent. Das Finale erholte sich zumindest auf dem Gesamtmarkt, es wurden 0,85 Millionen Zuschauer gemessen. Gegen das DFB-Pokal-Spiel zwischen Wolfsburg und Dortmund, das im Ersten übertragen wurde, kam VOX aber nur auf 3,4 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe blieben die Menschen weiterhin fern. Mit 0,20 Millionen kam «The Piano» nicht über 3,6 Prozent hinaus.VOX kann mit der UFA-Produktion durchaus zufrieden sein, auch wenn der ganz große Wurf ausblieb. Im Schnitt schalteten 0,86 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, womit man leicht unterdurchschnittliche 3,6 Prozent Marktanteil einfuhr. In der Zielgruppe brachte man im Schnitt 0,30 Millionen 14- bis 49-jährige Seher zustande. Mit einem Marktanteil von 6,1 Prozent bewegte man sich im Senderschnitt. Zum Ende ging «The Piano» aber spürbar die Luft aus. Für eine zweite Staffel sollten die Macher das Konzept definitiv überdenken.