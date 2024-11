Welke & Pastewka bilden Vorlauf von Böhmermanns «Hallo Spencer»-Film

TV-News

Das Talkformat «Wiedersehen macht Freude!» mit Oliver Welke und Bastian Pastewka wird sowohl kurz nach Weihnachten als auch kurz nach dem Jahreswechsel zu sehen sein.

Das ZDF hat zwei neue Ausgaben von Comedy-Talkshowangekündigt. Die beiden Komiker sind am Freitag, 27. Dezember, um 22:45 Uhr zu sehen und bilden damit den Vorlauf zu Jan Böhmermanns Filmprojekt zu, der ab 23:45 Uhr ausgestrahlt wird. Spartensender ZDFneo wird die Produktion von Unterhaltungsfernsehen Ehrenfeld mit Studio Zentral, am Mittwoch, 25. Dezember, um 20:15 Uhr erstmals im linearen Fernsehen ausstrahlen.Für Oliver Welke und Bastian Pastewka steht derweil auch nach dem Jahreswechsel eine Folge ihrer Show auf dem Plan. Am Freitag, 3. Januar 2025, ist «Wiedersehen macht Freude!» um 22:30 Uhr vorgesehen. In der Sendung werden die beiden mit wahren Archivschätzen konfrontiert. Gäste und Redaktion präsentieren den Fernsehliebhabern Ungewöhnliches und Skurriles aus über sieben Jahrzehnten TV-Geschichte.Im vergangenen Jahr war «Welke & Pastewka – Wiedersehen macht Freude!» ein schöner Erfolg für das ZDF . Die ersten beiden Episoden, die ebenfalls kurz vor und nach dem Jahreswechsel ausgestrahlt wurden, verfolgten 2,89 und 2,45 Millionen Zuschauer. Besonders in der jungen Zielgruppe war die Sendung gefragt und heimste hohe Marktanteile von 12,7 und 11,4 Prozent ein.