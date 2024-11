Buchclub

Durch achtsames Essen zu Gesundheit, Wohlbefinden und innerer Verbundenheit zu gelangen, das will Prof. Dr. Gregor Hasler in seinem Buch vermitteln.

Auf nur 272 Seiten schreibt der Psychiater und Ernährungsexperte Gregor Hasler in seinem Buch „Was uns wirklich nährt“ darüber, wie wir unsere Nahrung ganz praktisch wieder beleben und ihre heilende Wirkung zurückgewinnen können und erklärt dies anhand aktueller Forschungsergebnisse und Erkenntnissen aus spirituellen Traditionen. Die gute Nachricht ist laut ihm, dass es nur wenige Schritte braucht, um den Teufelskreis aus innerer Leere und leeren Kalorien zu durchbrechen und den Weg zu einem erfüllten, mit sich und der Welt verbundenen Leben zu finden.Wie der Autor in seinem Buch „Was uns wirklich nährt“ schreibt, ist Essen weit mehr als nur Kalorienzufuhr: Es "versorgt den Körper mit Energie, bringt Geschmack und Genuss, kann Krankheiten vorbeugen und heilen, ist Gemeinschaftserlebnis und Ritual". Doch seit Fast Food und Convenience-Produkte immer beliebter werden, wird unsere Ernährung immer vitalstoffärmer und eindimensionaler und begünstigt ernährungsbedingte Krankheiten wie Diabetes, Adipositas oder Allergien. Und das, obwohl die Beziehung, die wir zum Essen und zur Nahrung haben, das Thema aller spirituellen Lehren der letzten Jahrtausende war.Unser Körper mit all seinen Organen ist am Essen beteiligt, "es ist wie ein Lebensstrom, der durch unseren ganzen Körper fließt", wie Prof. Dr. med. Gregor Hasler sagt. „Die moderne Biologie bestätigt, dass unser Körper Tausende von Detektoren im Hirn und in allen andren Organen besitzt, um den Nährstoffstrom zu erfassen, was die vielfältigen Einflüsse der Nahrung auf unsere Psyche, unsere soziale Ausstrahlung und unser Bewusstsein wissenschaftlich erklärt. Praktisch bedeutet dies, dass wir es beim Essen und Kochen selbst in der Hand haben, diesen Strom zu spüren, zu steuern, zu fördern oder zu unterbrechen.“In sieben Kapiteln erklärt er achtsames Essen, Mikro- und Makro-Fasten, Ganze Lebensmittel, Essrituale und Essgemeinschaft, Verwandlungen der Nährenergie, Reinigung und Ausklang mit den neuesten Erkenntnissen der ganzheitlichen Ernährungsmedizin. Wie „CityGuide“ berichtet, beginnt die Frage, was uns wirklich nährt, bei der Nahrung selbst. „Neuste Forschungen zeigen, dass unverarbeitete Lebensmittel, deren Matrix nicht zerstört wurde das Mikrobiom stärken und den Menschen am besten nähren. Wer achtsam isst, verlangsamt den Anstieg des Blutzuckers. (Intervall-)Fasten reguliert nicht nur das Gewicht, sondern sorgt auch für eine bessere Konzentration. Auch in welchem Rahmen gegessen wird, ob alleine vor dem Rechner bei der Arbeit oder in angenehmer Tischgemeinschaft hat erhebliche Auswirkungen auf die Gesundheit.“