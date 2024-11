«What If» geht vor Weihnachten weiter

US-Fernsehen

Disney hat einen Trailer für die dritte Staffel veröffentlicht.

Die dritte und letzte Staffel vonwird am 22. Dezember 2024 auf dem Streamingdienst Disney+ veröffentlicht. Zu sehen sind alternative Marvel-Welten. Mit dabei sind Storm von den X-Men als neue Göttin des Donners, ein Captain America in Gundam-Größe, ein Cowboy Shang-Chi und vieles mehr. Disney hat bestätigt, dass folgende Charaktere auftreten werden: Captain America/Sam Wilson, The Winter Soldier/Bucky Barnes, Hulk/Bruce Banner, The Red Guardian, Captain Peggy Carter, Agatha Harkness, Shang-Chi, Storm die Göttin des Donners und viele mehr.Im Marvel-Podcast kündigte Brad Winderbaum an, dass die dritte Staffel die letzte sein wird. „Sie führt uns an Orte, die man nie erwartet hätte. Sie geht bei der Erforschung des Multiversums über die ersten beiden Staffeln hinaus“, sagte Winderbaum. “Sie bringt Charaktere ins Spiel, die sehr unerwartet sind, und hat meiner Meinung nach einen sehr bewegenden und sehr erfüllenden Höhepunkt für Uatu den Beobachter.“Die Folgen der dritten Staffel werden von Bryan Andrews und Stephan Franck inszeniert und von Matthew Chauncey, Ryan Little und A.C. Bradley geschrieben. Die ausführenden Produzenten sind Winderbaum, Kevin Feige, Louis D'Esposito, Dana Vasquez-Eberhardt und Bryan Andrews, mit Matthew Chauncey als Co-Executive Producer und den Produzenten Danielle Costa, Carrie Wassenaar und Alex Scharf.