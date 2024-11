ABC schnappt sich Hulu-Serien

US-Fernsehen

Drei Reality-Dokus laufen im Programm des Senders.

ABC könnte sich in Zukunft als verlängerter Arm von Hulu erweisen: Im kommenden Jahr werden die neuen Showsundins Fernsehen kommen. Die Serie wird ab dem 27. Januar 2025 um 22.00 Uhr im Anschluss an «The Bachelor» ausgestrahlt.Die Hulu-Dokumentation über Sheri Papini wird donnerstags um 22.00 Uhr ausgestrahlt. Die Ausstrahlung beginnt am 30. Januar 2025 um 22.00 Uhr. Bereits zuvor wird die Free-TV-Premiere vonausgestrahlt, deren zweite Staffel donnerstags zwischen 21.00 und 22.00 Uhr zu sehen sein wird.Hulu und ABC haben eine Zusammenarbeit vereinbart, die zu den wichtigsten Neuerungen des Alphabet-Netzwerks in der Vorsaison gehört. Ab dem 7. Januar plant der Sender auch einen Dienstagabend mit drei Dramen, mit dem Erstsemesterhit «High Potential» um 21.00 Uhr, zwischen der Rückkehr von «Will Trent» aus der dritten Staffel um 20.00 Uhr und der Rückkehr von «The Rookie» aus der siebten Staffel um 22.00 Uhr.