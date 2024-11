HBO terminiert Serien

US-Fernsehen

Unter anderem kommt im ersten Quartal «The White Lotus» zurück.

Der Pay-TV-Sender HBO und seine Streaming-Schwester Max haben am Sonntagabend einen Teaser-Trailer für eine Reihe von Formaten gezeigt, die im ersten Quartal 2025 zurückkehren werden. Darunter die Anthologie-Serieund„Willkommen im White Lotus in Thailand“, sagt Blackpink-Sängerin Lisa in einem Clip aus der neuen Staffel, in dem auch die Schauspieler Walton Goggins, Carrie Coon, Leslie Bibb, Michelle Monaghan, Parker Posey und Natasha Rothwell zu sehen sind, die ihre Rolle aus Staffel 1 als Belinda übernimmt und im Resort ankommt.Unterdessen zeigt «It: Welcome to Derry» eine Gruppe von Kindern, die auf den titelgebenden Clown treffen, Rachel Sennott gibt Scientology einen ersten Einblick in ihre unbetitelte Comedy-Serie und der Showdown zwischen Deborah Vance (Jean Smart) und Ava Daniels (Hannah Einbinder) wird mit neuem Filmmaterial aus der vierten Staffel von „Hacks“ fortgesetzt.Weitere Serien in diesem Trailer sind «A Knight of Seven Kingdoms», ein «Game of Thrones»-Spin-Off, «And Just Like That», «Peacemaker», «The Gilded Age», «The Last of Us», «The Rehearsal», «Hacks», «The Pitt» und «The Righteous Gemstones».