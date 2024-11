Neuer Vertrag für Bobby Flay

US-Fernsehen

Der Unterhalter wird dem Sender Food Network noch weitere Jahre erhalten bleiben.

Bobby Flay hat einen neuen exklusiven Mehrjahresvertrag mit Food Network unterzeichnet, wie Betsy Ayala, Leiterin des Bereichs Content, Food bei Warner Bros. Discovery, bekannt gab. Die kulinarische Ikone wird weiterhin eine aktive Rolle bei der Entwicklung und Produktion seiner eigenen Serie über seine Rock Shrimp Productions übernehmen.„Bobby Flays langjährige Beziehung zu Food Network ist unermesslich. Er fesselt unser Publikum mit seinen unglaublichen Kochkünsten, seinem ausgeprägten Wettbewerbsgeist und der Fähigkeit, seine tiefe Leidenschaft für das Essen zu vermitteln“, sagte Ayala. “Bobby teilt großzügig seine Essensphilosophie und inspiriert gleichzeitig alle, ihre Zeit in der Küche zu genießen. Die Fortsetzung dieser kreativen Beziehung mit einem so außergewöhnlichen Talent ist der perfekte Start in die Weihnachtszeit.“Bobby ist ein vielseitiges Talent vor und hinter der Kamera und hat einen großen Einfluss darauf, wie das Publikum die sich entwickelnde Welt des Essens erlebt. Als einer der angesehensten Experten für Lebensmittel und das am längsten laufende Talent von Food Network, das neue Episoden oder Serien in Premiere hat, wird Flay mit diesem neuen Vertrag auch in den kommenden Jahren sein Können und Talent mit einem weltweiten Publikum teilen. Fans des Starkochs können sich auf neue Folgen von Flays kulinarischen Primetime-Wettbewerbsserien «Beat Bobby Flay», «BBQ Brawl» und «Bobby's Triple Threat» freuen.„Bobby hat maßgeblich dazu beigetragen, dass Food Network zu dem starken Netzwerk geworden ist, das es heute ist, und es ist eine großartige Nachricht, dass er seine leidenschaftlichen und treuen Fans weiterhin auf dem Sender unterhalten wird, den er sein Zuhause nennt“, sagte Kathleen Finch, Vorsitzende und CEO von US Networks bei Warner Bros. Discovery.Flay fügte hinzu: „Ich bin begeistert, dass Food Network weiterhin mein Zuhause ist. Die Welt des Essens entwickelt sich ständig weiter und diese Plattform zu haben, um meine Lebensleidenschaft mit dem Publikum zu verbinden, ist ein Privileg, das ich nie als selbstverständlich betrachte. Seien Sie gespannt auf einige unglaublich spannende neue Shows.“