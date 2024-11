Netflix verlängert «Americas Sweethearts»

US-Fernsehen

Die Cheerleader-Serie von Netflix bekommt eine weitere Runde.

Die Kameras von Netflix sind auch in der Saison 2024 wieder bei den Dallas Cowboys Cheerleaders. Die Cheerleader und die legendäre Thunderstruck-Choreografie, die die Welt in ihren Bann gezogen hat, kehren für die zweite Staffel zurück. Netflix gab bekannt, dassfür eine zweite Staffel verlängert wurde.Nach der Premiere am 20. Juni 2024 hielt sichvier Wochen lang in den weltweiten Top 10 der wöchentlichen TV-Charts von Netflix und fünf Wochen lang in den Top 10 der amerikanischen TV-Shows. Die Serie erreichte die Top 10 der TV-Liste in 27 Ländern weltweit.Die von den Fans geliebte Serie, die von Emmy-Preisträger Greg Whiteley und dem Team hinter „Cheer“ und „Last Chance U“ produziert wird, kehrt zurück, um den Zuschauern weiterhin ungefilterten Zugang zu diesem legendären Team und Franchise zu bieten. Staffel 2 begleitet die Dallas Cowboys Cheerleader von Anfang bis Ende der Saison 2024-25 - vom Casting und Trainingslager bis hin zur NFL-Saison.Die Serie knüpft an die laufende Zusammenarbeit von Netflix mit den Dallas Cowboys an: eine kommende, noch unbetitelte Doku-Serie, die die Geschichte der Cowboys und ihres Eigentümers Jerry Jones erforscht, sowie das mit Spannung erwartete Live-Boxevent Jake Paul vs. Mike Tyson im AT&T Stadium, der Heimat der Cowboys, am 15. November.