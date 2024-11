«Harry Potter»: Mark Rylance für Dumbledore im Gespräch

England

Das Casting für die neue HBO-Serie hat begonnen und eine wichtige Rolle muss besetzt werden.

Nach Informationen von „Variety“ ist Mark Rylance in der engeren Wahl für die Rolle des Dumbledore, der auch in der neuen HBO-Seriezu sehen sein soll. Rylance steht derzeit für das BBC-Kostümdrama «Wolf Hall: The Mirror and the Light» vor der Kamera. „Variety“ will erfahren haben, dass Warner Bros. Television noch nicht verhandelt.HBO lässt sich mit den Worten zitieren: „Wir wissen es zu schätzen, dass eine so hochkarätige Serie viele Gerüchte und Spekulationen hervorruft. Während wir uns durch die Vorproduktion arbeiten, werden wir Details erst bestätigen, wenn wir die Verträge abgeschlossen haben.“ Rylance gewann 2016 einen Oscar als bester Nebendarsteller in dem Spielfilm «Bridge of Spies».Die Hauptrollen von Harry, Hermine und Ron werden voraussichtlich mit Newcomern besetzt. Schließlich hat Warner Bros. Television kürzlich einen Castingaufruf für Kinder zwischen neun und elf Jahren gestartet. Für die Erwachsenenrollen wünscht sich Warner Bros. allerdings große Namen des englischen Kinos.