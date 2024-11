Auch «Mensch Retter» kehrt zu RTLZWEI zurück

TV-News

Nach «Mensch Polizist» sendet RTLZWEI drei neue Folgen von «Mensch Retter» auf einem neuen Sendeplatz.

Zuletzt besetzte RTLZWEI seinen Montagabend mit den Comedy-Formaten «Genial daneben» und «Genial witzig». Die Sendung wechselten den Sendeplatz, im Frühjahr bestückte der Grünwalder Sender noch den Donnerstag mit seinen Showformaten. In den kommenden Wochen verabschiedet sich Hugo Egon Balder aber wieder, stattdessen hat man für den 18. November die Rückkehr vonangekündigt ( Quotenmeter berichtete ). Und auch für den Dezember steht das Programm am Montagabend nun fest.Am 2. Dezember läuft um 20:15 Uhr die erste von drei neuen Folgen der Blaulicht-Reportage, das im Frühjahr 2024 noch am Dienstag beheimatet war. Reportagereihe von Spiegel TV begleitet die Rettungskräfte aus Frankfurt am Main, Koblenz, Hanau, Hamburg, Berlin, Schleswig-Holstein, Dachau, Halle an der Saale und München bei ihrem Alltag und gibt Einblicke in Notaufnahmen deutscher Krankenhäuser.Im Mittelpunkt stehen unter anderem Notfallsanitäter vom Timmendorfer Strand, Feuerwehrleute der Feuerwache in München-Milbertshofen, Personal der Notaufnahme des Unfallkrankenhauses Berlin-Marzahn. Wieder mit dabei ist Chris Grüne und sein Team vom Frankfurter ASB. In den neuen Folgen werden die Notfallsanitäter vor allem zu Drogen-Konsumenten und alkoholkranken Menschen gerufen. Erstmals begleitet wird die Feuerwehr in Halle an der Saale. Der neue Brandmeister-Anwärter Bernd Busch muss seinen ersten Brand löschen. Die Folgen sind 30 Tage nach Ausstrahlung auf RTL+ verfügbar.