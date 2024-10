RTLZWEI setzt «Mensch Polizist» fort

TV-News

Die neuen Geschichten werden wieder am Montagabend ausgestrahlt.

RTZWEI-Geschäftsführer Andreas Bartl baut den Montagabend weiter aus. Im Frühjahr waren «Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie» zu sehen, im Sommer folgte «Bella Italia - Camping auf Deutsch». Erst am Montag starteten die neuen Folgen von «Genial daneben», die am Montag, 18. November 2024, schon wieder Geschichte sind.Stattdessen kommt die Reality-Doku. Die Reportage stammt von Karsten Scheuren, der 2008 mit dem Bayerischen Fernsehpreis und 2010 mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet wurde. Das ist geplant: Einsätze sind oft nicht einfach und bringen Polizistinnen und Polizisten an ihre Grenzen. Das gilt vor allem für das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Dortmunder Polizei. Sie werden gerufen, wenn sich verheerende Verkehrsunfälle mit Schwerverletzten oder gar Toten ereignet haben. Das Erlebte zu verarbeiten, ist für die Polizistinnen und Polizisten schwer. Kollegen und Familienangehörige, bei denen man sich die Eindrücke von der Seele reden kann, sind dabei unverzichtbar.Die Autobahnpolizei in Niedersachsen hält die Augen offen und erwischt immer wieder Lkw-Fahrer, die während der Fahrt telefonieren. Ein vermeintliches Kavaliersdelikt, das schwerwiegende Folgen haben kann. Für die beiden Polizisten Cliff und Albert ist hier Durchsetzungsvermögen gefragt. Wie werden die ertappten Lkw-Fahrer auf das Bußgeld reagieren - kommt es vielleicht zum Streit?