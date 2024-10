Electronic Arts mit guten Quartalszahlen

Wirtschaft

Das Nettofinanzergebnis ging zurück, da EA Steuern zahlte. Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen stieg leicht.

Der in Redwood City ansässige Spielehersteller Electronic Arts hat ein starkes Quartal vorgelegt. So hat das bereits vor zehn Jahren entwickelte Spiel „Die Sims 4“ in den vergangenen zwölf Monaten 15 Millionen Spieler hinzugewonnen. Das Spiel ist seit der Ankündigung einer Fortsetzung vor knapp zwei Jahren kostenlos. Der Umsatz verbesserte sich in den Monaten Juli, August und September auf 2,025 Milliarden US-Dollar nach 1,914 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. 716 Millionen US-Dollar stammen aus Verkäufen, 1,309 Milliarden US-Dollar verdiente das Unternehmen mit Dienstleistungen. Das Nettoergebnis ging allerdings von 399 auf 294 Millionen US-Dollar zurück. Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen lag bei 399 Millionen US-Dollar nach 391 Millionen im Vorjahreszeitraum.Der Umsatz mit Konsolen ist in den vergangenen Quartalen in die Höhe geschnellt. Innerhalb eines Jahres stieg der Wert um 16 Prozent auf 1,374 Milliarden US-Dollar, die Computer sanken um 14 Prozent auf 364 Millionen. Auch das Mobile-Geschäft schrumpfte innerhalb eines Jahres von 304 auf 287 Millionen. Der Verkauf von Downloads brachte zuletzt 475 Millionen US-Dollar ein (346 Millionen im Vorjahresquartal), physische Produkte schrumpften von 275 auf 241 Millionen. Services wie Lizenzgebühren für Game Pass oder App-In-Käufe stiegen von 1,914 auf 2,025 Milliarden.EA hat ein weiteres starkes Quartal mit einem Rekord bei den Nettobuchungen im zweiten Quartal erzielt, was auf unsere unglaublichen Teams, unser breites Portfolio und unsere Technologieführerschaft zurückzuführen ist“, sagte Andrew Wilson, CEO von EA. “Die Dynamik in unserem Unternehmen bestärkt uns in unserer strategischen Vision, innovative Erlebnisse und interaktive Unterhaltung zu liefern, die das Engagement unserer globalen Communities vertieft und ausweitet.“„Das zweite Quartal war ein weiteres erfolgreiches Quartal für EA und hat das obere Ende unseres Prognosekorridors übertroffen. Infolgedessen erhöhen wir auch unseren Ausblick für das Geschäftsjahr 25“, sagte Stuart Canfield, Finanzvorstand von EA. “Wir sind weiterhin zuversichtlich, dass wir durch eine größere Reichweite, ein höheres Umsatzwachstum, verbesserte Margen und einen höheren Cashflow langfristigen Wert schaffen können, wie wir auf unserem Investorentag angekündigt haben.“