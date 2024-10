Disney Channel startet neue Quizshow

TV-News

Vor der Kamera ist Benedikt Weber zu sehen - allerdings als Kandidat und nicht als Moderator.

Ab Samstag, 16. November 2024, strahlt der frei empfangbare Fernsehsender Disney Channel die neue Showmit Benedikt Weber aus. Darin muss sich der Moderator gegen Grundschüler beweisen und zusätzlich Wissen vermitteln. Ob Sachkunde, Mathe und Deutsch oder Geschicklichkeit beim Papierflieger-Golf - die Schülerinnen und Schüler spielen gegen Beni um Punkte, die sie später in Euro eintauschen können, um ein gemeinsames Klassenprojekt zu verwirklichen. Moderiert werden die einzelnen Folgen der Disney Channel-Eigenproduktion von den jungen Moderatorinnen Zoe Durakovic (14), Aura Stehle (13) und Pippa Henckmann (12).Jede Folge stellt sich Beni in verschiedenen Fragerunden und Aktionsspielen einer anderen Grundschulklasse. Zoe, Aura und Pippa führen abwechselnd als Moderatorinnen durch die Sendungen und liefern spannendes Hintergrundwissen zu den einzelnen Fragen. Wieder entscheidet der Zufallsgenerator, um welches Schulfach sich die Fragen drehen - zum Beispiel Deutsch, Englisch, Werken oder Kunst. Im Finale geht es dann um Geschicklichkeit: Wer bringt die meisten Papierflieger ins Ziel oder gewinnt beim Luftballonjonglieren?Am Ende jeder Sendung werden die Punkte in Euro für die Klassenkasse und ein besonderes Herzensprojekt umgewandelt - sei es eine Klassenparty, ein Gemüsebeet, neue Bücher für die Schulbibliothek oder eine Spende für den Schutz der Meere. Denn dort lebt der Oktopus, das einzige Lebewesen mit drei Herzen.